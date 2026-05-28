FORTEC Elektronik: Fortschritte im Q3 2025 trotz anspruchsvoller Märkte
Trotz rückläufiger Ertragskraft verzeichnet der Konzern dank gezielter Akquisitionen und gut gefüllter Auftragsbücher ein moderates, strategisch gestütztes Wachstum.
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- Der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2025/2026 stieg um 1,7 % auf 58,9 Mio. EUR, hauptsächlich durch die Akquisition der Nottrot B.V.
- Das operative EBIT lag bei 0,7 Mio. EUR, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht (VJ: 1,4 Mio. EUR).
- Der Auftragsbestand erhöhte sich im März 2026 auf 50,1 Mio. EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Jahresende 2025 darstellt.
- Das Geschäftsfeld Defense profitierte von mehreren größeren Projektaufträgen, die die strategische Weiterentwicklung unterstützen.
- Das Segment der Datenvisualisierung konnte durch die Übernahme der FORTEC Benelux B.V. wachsen, während das Segment Stromversorgungen stabil blieb.
- Für das Gesamtjahr 2025/2026 prognostiziert der Vorstand ein operatives EBIT auf einem ausgeglichenen bis leicht positiven Niveau.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,94 % im
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