25 0 Kommentare Schweizer Small- & Mid-Cap: Das Geheimnis nachhaltiger Wertschöpfung seit 20 Jahren

Seit zwei Jahrzehnten beweist Bellevue Entrepreneur Switzerland, wie Schweizer Qualitätsunternehmen mit klarem Fokus auf Eigentümerführung und Innovation nachhaltige Mehrrendite erzielen.

Seit über 20 Jahren erzielt die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie eine kumulierte Rendite von 282%, deutlich über der Benchmark (SPIEX 265% und SMI 215%)

Der Investmentansatz basiert auf fundamentalem Bottom-Up Stock-Picking, Fokus auf die Auswahl der besten Unternehmen mit nachhaltiger operativer Stärke

Diversifizierte Investmentstile (Value, GARP, Growth) werden im Rahmen einer klaren Qualitätsfokussierung angewendet, mit Schwerpunkt auf eigentümergeführten Unternehmen mit starken Bilanzen

Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen sind besonders geeignet, da sie oft global führend, innovativ und kapitaldiszipliniert sind, was zu Preissetzungsmacht und profitablem Wachstum führt

Die Strategie wurde 2006 lanciert und investiert in 35 bis 45 Unternehmen mit hoher Ertragskraft, einer EBITDA-Marge von ca. 22% und einer Eigenkapitalrendite von über 17%

Das Marktumfeld ist herausfordernd, aber auch vielversprechend, mit positiven Entwicklungen bei Unternehmen, die von strukturellen Megatrends profitieren, z.B. in den Bereichen Verteidigung, Energiewende und Elektrifizierung





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