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    Schweizer Small- & Mid-Cap: Das Geheimnis nachhaltiger Wertschöpfung seit 20 Jahren

    Seit zwei Jahrzehnten beweist Bellevue Entrepreneur Switzerland, wie Schweizer Qualitätsunternehmen mit klarem Fokus auf Eigentümerführung und Innovation nachhaltige Mehrrendite erzielen.

    Schweizer Small- & Mid-Cap: Das Geheimnis nachhaltiger Wertschöpfung seit 20 Jahren
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Seit über 20 Jahren erzielt die Bellevue Entrepreneur Switzerland-Strategie eine kumulierte Rendite von 282%, deutlich über der Benchmark (SPIEX 265% und SMI 215%)
    • Der Investmentansatz basiert auf fundamentalem Bottom-Up Stock-Picking, Fokus auf die Auswahl der besten Unternehmen mit nachhaltiger operativer Stärke
    • Diversifizierte Investmentstile (Value, GARP, Growth) werden im Rahmen einer klaren Qualitätsfokussierung angewendet, mit Schwerpunkt auf eigentümergeführten Unternehmen mit starken Bilanzen
    • Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen sind besonders geeignet, da sie oft global führend, innovativ und kapitaldiszipliniert sind, was zu Preissetzungsmacht und profitablem Wachstum führt
    • Die Strategie wurde 2006 lanciert und investiert in 35 bis 45 Unternehmen mit hoher Ertragskraft, einer EBITDA-Marge von ca. 22% und einer Eigenkapitalrendite von über 17%
    • Das Marktumfeld ist herausfordernd, aber auch vielversprechend, mit positiven Entwicklungen bei Unternehmen, die von strukturellen Megatrends profitieren, z.B. in den Bereichen Verteidigung, Energiewende und Elektrifizierung






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