Marvell hebt Jahresprognose an: KI-Boom treibt Aktie auf Rekordhoch

Hyperscaler wie Microsoft investieren in diesem Jahr jeweils Hunderte von Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren. Marvell ist mittendrin als Spezialist für maßgeschneiderte Prozessoren. Das Unternehmen hilft einigen der weltgrößten Tech-Konzerne dabei, eigene Chips zu entwerfen und fertigen zu lassen. Diese Nische macht Marvell zu einem frühen Indikator dafür, wie ernst es die Branche mit ihren KI-Investitionen meint.

Marvell Technology hat seine Jahresprognose spürbar nach oben geschraubt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Chip-Hersteller aus Santa Clara rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von knapp 11,5 Milliarden US-Dollar – rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr und gut eine halbe Milliarde über der bisherigen Zielsetzung. Analyst:innen hatten im Schnitt mit etwa 11 Milliarden gerechnet.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 2,42 Milliarden US-Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft allein legte um 27 Prozent zu und machte mit 1,83 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil aus. CEO Matt Murphy geht von weiterem Wachstum aus. "Wir rechnen damit, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Geschäftsjahres 2027 von Quartal zu Quartal weiter beschleunigt."

Für das laufende zweite Quartal peilt Marvell einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden US-Dollar an. Das liegt über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 2,6 Milliarden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen zwischen 88 und 98 Cent; die Konsensschätzung lag bei 90 Cent.

Die Aktie hatte sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt, bevor die Zahlen veröffentlicht wurden. Am Mittwoch gab die Aktie nach Erreichen eines neuen Allzeithochs allerdings erst einmal nach. Neue Sorgen um den Iran-Krieg hatten die US-Märkte am Abend ins Minus gedrückt. Im regulären Handel betrug das Minus bei Marvell knapp 5 Prozent, in der Nachbörse kamen nochmal 2 Prozent Kursverlust dazu.

Für langfristig orientierte Anleger, die auf den strukturellen Ausbau von KI-Infrastruktur setzen, bleibt Marvell eines der direktesten Vehikel im Halbleitersektor – mit dem entsprechenden Bewertungsaufschlag, den diese Positionierung inzwischen kostet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 167,8EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.





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