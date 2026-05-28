🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Datacenter-Boom hält an

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marvell hebt Jahresprognose an: KI-Boom treibt Aktie auf Rekordhoch

    Marvell Technology überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Jahresziele deutlich an. Der Chip-Spezialist profitiert direkt vom Milliardenappetit der großen Cloud-Konzerne auf KI-Infrastruktur.

    Für Sie zusammengefasst
    Datacenter-Boom hält an - Marvell hebt Jahresprognose an: KI-Boom treibt Aktie auf Rekordhoch
    Foto:

    Marvell Technology hat seine Jahresprognose spürbar nach oben geschraubt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Chip-Hersteller aus Santa Clara rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von knapp 11,5 Milliarden US-Dollar – rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr und gut eine halbe Milliarde über der bisherigen Zielsetzung. Analyst:innen hatten im Schnitt mit etwa 11 Milliarden gerechnet.

    Hyperscaler wie Microsoft investieren in diesem Jahr jeweils Hunderte von Milliarden US-Dollar in KI-Rechenzentren. Marvell ist mittendrin als Spezialist für maßgeschneiderte Prozessoren. Das Unternehmen hilft einigen der weltgrößten Tech-Konzerne dabei, eigene Chips zu entwerfen und fertigen zu lassen. Diese Nische macht Marvell zu einem frühen Indikator dafür, wie ernst es die Branche mit ihren KI-Investitionen meint.

    Marvell Technology

    -1,87 %
    +0,47 %
    +25,02 %
    +147,43 %
    +190,84 %
    +164,53 %
    +318,64 %
    +1.733,65 %
    +1.616,19 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
    Marvell Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 2,42 Milliarden US-Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft allein legte um 27 Prozent zu und machte mit 1,83 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil aus. CEO Matt Murphy geht von weiterem Wachstum aus. "Wir rechnen damit, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Geschäftsjahres 2027 von Quartal zu Quartal weiter beschleunigt."

    Für das laufende zweite Quartal peilt Marvell einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden US-Dollar an. Das liegt über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 2,6 Milliarden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet das Unternehmen zwischen 88 und 98 Cent; die Konsensschätzung lag bei 90 Cent.

    Die Aktie hatte sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt, bevor die Zahlen veröffentlicht wurden. Am Mittwoch gab die Aktie nach Erreichen eines neuen Allzeithochs allerdings erst einmal nach. Neue Sorgen um den Iran-Krieg hatten die US-Märkte am Abend ins Minus gedrückt. Im regulären Handel betrug das Minus bei Marvell knapp 5 Prozent, in der Nachbörse kamen nochmal 2 Prozent Kursverlust dazu.

    Für langfristig orientierte Anleger, die auf den strukturellen Ausbau von KI-Infrastruktur setzen, bleibt Marvell eines der direktesten Vehikel im Halbleitersektor – mit dem entsprechenden Bewertungsaufschlag, den diese Positionierung inzwischen kostet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 167,8EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,13$, was einem Rückgang von -11,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Datacenter-Boom hält an Marvell hebt Jahresprognose an: KI-Boom treibt Aktie auf Rekordhoch Marvell Technology überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt die Jahresziele deutlich an. Der Chip-Spezialist profitiert direkt vom Milliardenappetit der großen Cloud-Konzerne auf KI-Infrastruktur.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     