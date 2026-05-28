Agilent Technologies Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -7,07 % aktuell - 28.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Agilent Technologies Aktie. Mit einer Performance von -7,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,78 %, geht es heute bei der Agilent Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Agilent Technologies ist ein US-Messtechnik- und Life-Science-Spezialist. Kernprodukte: Laborgeräte, Chromatographie-, Massenspektrometrie- und Diagnostiksysteme inkl. Software/Services. Starke Position in Pharma, Chemie, Forschung. Wichtige Wettbewerber: Thermo Fisher, Waters, Danaher, Shimadzu. Stärken: breite Plattform, hohe Gerätequalität, integrierte Workflow-Lösungen, starker Servicefokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Agilent Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Agilent Technologies Aktie damit um +15,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,08 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,78 % verloren.

Während Agilent Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %.

Agilent Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,58 % 1 Monat +14,08 % 3 Monate +10,12 % 1 Jahr +15,07 %

Informationen zur Agilent Technologies Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 283 Mio. Agilent Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,96 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Danaher, Thermo Fisher Scientific und Co.

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +0,51 %. Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,54 %.

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Ob die Agilent Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Agilent Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.