Dieses KI-Monster explodierte um 2.100 % – jetzt kommen die Shortseller

So verlor die Aktie am Dienstag mehr als 15 Prozent und auch am Donnerstag sind die Vorzeichen rot. Auslöser sind nicht nur Gewinnmitnahmen nach der historischen Rallye, sondern auch wachsende Sorgen rund um Bilanzkorrekturen, verschobene Quartalszahlen und eine laufende Untersuchung wegen möglichen Insiderhandels. Die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal wurde kurzfristig vom 20. auf den 29. Mai verschoben. Hintergrund ist laut Unternehmen die Umstellung auf strengere US-Prüfungsstandards im Zuge einer angestrebten Nasdaq-Notierung.

Sivers Semiconductors ist innerhalb weniger Monate zu einem der extremsten KI-Börsenhypes Europas geworden — und genau das lockt inzwischen aggressive Leerverkäufer an. Nachdem die Aktie des schwedischen Halbleiterunternehmens in den vergangenen sechs Monaten zeitweise um mehr als 2.100 Prozent explodiert war, mehren sich nun die Zweifel, ob die operative Entwicklung die gigantische Bewertung überhaupt rechtfertigen kann.

Besonders kritisch sehen Anleger dabei die jüngsten Anpassungen früherer Finanzkennzahlen. Für 2025 weist Sivers inzwischen einen deutlich höheren Nettoverlust aus als zuvor kommuniziert. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen trotz des massiven Börsenwerts tief in den roten Zahlen. Für 2026 rechnen Analysten weiterhin mit Verlusten, während der Markt bereits enormes Wachstum im KI-Infrastrukturgeschäft einpreist.

Der Hype um Sivers wurde zusätzlich durch Social Media angeheizt. Ein Account namens "Serenity", der zuvor bereits beim französischen Chiphersteller X-Fab eine massive Rallye ausgelöst hatte, empfahl auch Sivers öffentlich. Solche spekulativen Bewegungen können Kurse kurzfristig explodieren lassen, erhöhen aber zugleich die Gefahr heftiger Rückschläge, wenn Erwartungen und Fundamentaldaten auseinanderlaufen.

Inzwischen setzen immer mehr professionelle Händler auf fallende Kurse. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence waren zuletzt rund 17 Prozent der frei handelbaren Aktien verliehen — ein extrem hoher Wert für Leerverkäufe und ein deutlicher Anstieg gegenüber Anfang März. "Hier wird viel spekuliert, das Risiko der Aktie wird als hoch eingeschätzt", zitiert Bloomberg Nordnet-Ökonom Calle Soderberg. Viele Anleger würden derzeit versuchen, bei der hochvolatilen Aktie möglichst schnell Gewinne mitzunehmen.



Operativ arbeitet Sivers an Technologien für die KI-Infrastruktur, darunter optische Komponenten zur schnelleren Datenübertragung in Rechenzentren. Partnerschaften mit Unternehmen wie Ayar Labs, POET und Jabil sollen den Ausbau beschleunigen. Genau darin sehen viele Investoren die große Zukunftswette des Unternehmens. Gleichzeitig wächst jedoch der Druck, diese Erwartungen nun auch mit belastbaren Geschäftszahlen und stabiler Finanzberichterstattung zu untermauern.

Die Quartalszahlen am Freitag könnten deshalb zum entscheidenden Belastungstest werden: Schafft es Sivers, den enormen KI-Hype fundamental zu rechtfertigen — oder beginnt gerade die nächste große Neubewertung?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



