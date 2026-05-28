BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari anlässlich der Markteinführung des ersten rein elektrischen Fahrzeugmodells "Luce" mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov hält es für ein enormes Risiko des Managements, das Portfolio des Sportwagenherstellers zu erweitern und Käufer aus einer zunehmend technikorientierten Gruppe vermögender Kunden zu gewinnen. Dabei stehe der Ruf einer 80 Jahre alten Marke auf dem Spiel, schrieb er am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 284,3EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 381
Kursziel alt: 381
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
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