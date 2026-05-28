BERENBERG stuft Ferrari auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari anlässlich der Markteinführung des ersten rein elektrischen Fahrzeugmodells "Luce" mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov hält es für ein enormes Risiko des Managements, das Portfolio des Sportwagenherstellers zu erweitern und Käufer aus einer zunehmend technikorientierten Gruppe vermögender Kunden zu gewinnen. Dabei stehe der Ruf einer 80 Jahre alten Marke auf dem Spiel, schrieb er am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 05:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 284,3EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 381

Kursziel alt: 381

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 381,00 € , was eine Steigerung von +33,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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