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    Topadur Pharma AG stärkt Verwaltungsrat mit Ehrat und Jager

    Mit zwei ausgewiesenen Branchenexperten im Verwaltungsrat stellt Topadur Pharma die Weichen für die nächste Wachstumsphase und den Fortschritt ihrer klinischen Programme.

    Topadur Pharma AG stärkt Verwaltungsrat mit Ehrat und Jager
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Topadur Pharma AG wählte an der Generalversammlung vom 28.05.2026 in Zürich Dr. Felix R. Ehrat und Dr. Peter Jager in den Verwaltungsrat; beide treten mit sofortiger Wirkung an.
    • Die Neubesetzungen sollen strategische und branchenspezifische Expertise einbringen, um die klinischen Programme voranzutreiben und das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten.
    • Der führende Wirkstoffkandidat TOP-N53 befindet sich in klinischer Phase 2a zur Behandlung digitaler Ulzera bei systemischer Sklerose; TOP-M119 steht kurz vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung zur Behandlung von Alopezie.
    • Dr. Felix R. Ehrat bringt knapp 40 Jahre Erfahrung in Wirtschaftsrecht, M&A, Corporate Governance und Kapitalmarkttransaktionen mit (u. a. Group General Counsel Novartis 2011–2018) sowie umfangreiche Verwaltungsratserfahrung (z. B. Geberit).
    • Dr. Peter Jager verfügt über umfassende globale Pharma-Führungserfahrung (Sandoz, Novartis, Sanofi), berät seit 2016 mit CenseoVentures Life-Sciences‑Unternehmen und hat zwei erfolgreiche Biotech-Börsengänge an der Schweizer Börse begleitet.
    • Dr. Dominik Escher und Cornelia Gehrig stellten sich nicht zur Wiederwahl; Verwaltungsrat und Geschäftsleitung danken beiden für ihre langjährige Tätigkeit.






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