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    Roland Berger / Roland Berger erzielt Rekordumsatz in anspruchsvollem ...

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025 Rekordumsatz über 1 Mrd Euro weltweit erreicht
    • Wachstum Deutschland 5% Asien 19% Amerika 11%
    • Gezielte Akquisitionen und Ausbau in Zukunftsbranchen
    OTS - Roland Berger / Roland Berger erzielt Rekordumsatz in anspruchsvollem ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Roland Berger erzielt Rekordumsatz in anspruchsvollem Marktumfeld München (ots) -

    - 2025 ist umsatzstärkstes Jahr der Unternehmensgeschichte (> 1 Mrd. Euro) - Überdurchschnittliches Wachstum in allen Kernregionen: Deutschland +5 Prozent, Asien +19 Prozent, Amerika +11 Prozent
    - Gezielte Zukäufe zur Stärkung attraktiver Wachstumssegmente

    Die global tätige Unternehmensberatung Roland Berger hat im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 1,01 Mrd. Euro erwirtschaftet und damit das umsatzstärkste Jahr ihrer Geschichte abgeschlossen. In Deutschland wuchs das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 Prozent und damit deutlich stärker als der Markt. In Asien (+19 Prozent) und im amerikanischen Markt (+11 Prozent) fiel das Umsatzwachstum sogar zweistellig aus.

    Das Ergebnis wurde in einem anspruchsvolleren Marktumfeld erzielt, in dem Kunden vor allem auf Effizienz und messbare Ergebnisbeiträge achten. Zu den Wachstumstreibern gehörten Projekte zur Integration von KI-Lösungen, Digitalisierung von Prozessen sowie Optimierung von Lieferketten.

    Stefan Schaible, Global Managing Partner bei Roland Berger: "2025 war das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte. Gleichzeitig sehen wir, dass sich der Markt spürbar verändert. Vertrauenswürdigkeit und Unabhängigkeit sind bei Beratungsunternehmen zu echten Differenzierungsmerkmalen geworden. Unsere DNA als einzige globale Unternehmensberatung europäischer Herkunft ist heute ein wichtiger Wettbewerbsvorteil."

    Ausbau des globalen Netzwerks

    Roland Berger hat 2025 sein internationales Netzwerk weiter ausgebaut und ist mit der Eröffnung seines Büros in Sydney, Australien, nun auf allen Kontinenten vertreten. Die Präsenz in den USA wurde mit dem fünften US-Standort in Houston erweitert - strategisch positioniert in einem globalen Hub der Energie- und Chemieindustrie.

    Mit gezielten Akquisitionen hat das Unternehmen sein Angebot in ausgewählten Spezialsegmenten erweitert. Die neue Gesellschaft "Ralf Schmitz CRO Management" entsendet seit November 2025 erfahrene Chief Restructuring Officer (CRO) in Unternehmen, um dort die Steuerung komplexer Restrukturierungsprozesse zu übernehmen.

    Mit der Akquisition des auf den Batteriesektor spezialisierten Beraterteams von "Alexec Consulting" hat Roland Berger seine Position in einem für die globale Industrie kritischen Zukunftsfeld gestärkt.

    Fokus 2026 auf Profitabilität und datenbasierter Transformation

    Für das laufende Jahr 2026 stellt sich Roland Berger auf ein weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld ein und setzt den Fokus auf Profitabilität und nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig investiert die Beratung in den Ausbau ihrer KI- und Datenkompetenzen, um Kunden bei der konkreten Umsetzung und Skalierung neuer Technologien noch besser zu unterstützen.

    Mit der Investition in das Startup "CNTR" von Seriengründer Jonas Andrulis, das eine neuartige, kollaborative Künstliche Intelligenz für den industriellen Einsatz entwickelt, wirkt Roland Berger zudem aktiv am Aufbau zentraler Technologien für die nächste Phase der globalen KI-Transformation mit.

    Über Roland Berger

    Roland Berger ist die einzige führende Strategieberatung mit europäischen Wurzeln. Das Unternehmen vereint tiefe Industrie- und Branchenkenntnis mit umfassender Erfahrung in zentralen Managementfunktionen und Transformationsprojekten. 1967 gegründet und mit Hauptsitz in München, unterstützt Roland Berger Unternehmen weltweit bei der Gestaltung und Umsetzung komplexer Transformationen - von strategischer Neuausrichtung über Performance-Steigerung bis hin zur Entwicklung und Anwendung datenbasierter, KI-gestützter Lösungen. Roland Berger hat es sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in allen Projekten zu verankern. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über einer Milliarde Euro.

    Pressekontakt:

    Attila Rosenbaum
    Global Head of Corporate Communications & PR
    Tel.: +49 160 7444244
    E-Mail: mailto:attila.rosenbaum@rolandberger.com
    http://www.rolandberger.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32053/6283431 OTS: Roland Berger






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