ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro
- Berenberg hebt L'Oreal Kursziel 374 auf 435
- Wachstum der Franzosen steht vor Beschleunigung
- Aktie reagierte kaum und Bären meiden Konsumsektor
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 391,1 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,95 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 208,18 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 323,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -17,18 %/+15,38 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 435 Euro