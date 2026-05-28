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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +3,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.05.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.05.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +3,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.272,00, mit einem Plus von +3,06 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -28,66 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +2,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -21,13 % erlebt.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,00 %
    1 Monat -9,22 %
    3 Monate -28,66 %
    1 Jahr -35,25 %
    Stand: 28.05.2026, 09:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Bewertung vor dem Hintergrund eines neuen Bundeswehr-Großauftrags und dessen Kursimpuls. Die Diskussion reicht von robuster Auftragslage und eingepreistem Kursrückgang über Schwächen bei Monetisierung/Marketing bis zu möglichem Aufwärtsdruck durch steigende Militärausgaben. Technische/Chart-Perspektiven: DAX nahe Hoch, Kursziele um 2000 €; Risiken bleiben, geopolitische Entwicklungen könnten die Lage beeinflussen.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,01 Mrd. € wert.

    Analysten sehen massives Potenzial bei Focus Graphite – warum ausgerechnet Graphit jetzt strategisch wird 


    Wenn Analysten bei einem Rohstoffwert plötzlich deutlich höhere Bewertungen aufrufen, lohnt sich ein genauer Blick. Genau das ist jetzt bei Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) passiert. Ein neuer Research-Bericht von Fundamental Research Corp. hebt …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Thales notiert im Plus, mit +2,41 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,47 %. Lockheed Martin legt um +0,98 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,95 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +4,52 %
    +4,11 %
    -9,22 %
    -28,66 %
    -35,25 %
    +401,34 %
    +1.348,65 %
    +1.907,69 %
    +55.575,44 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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