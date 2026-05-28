Scout24 Aktie fällt auf 69,80€ - 28.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von -2,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute bei der Scout24 Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Scout24 Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,91 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -2,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Scout24 um -17,38 % verloren.

Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,20 % 1 Monat +3,80 % 3 Monate -0,91 % 1 Jahr -39,94 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:47 Uhr

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,24 Mrd. € wert.

Scout24 steht erneut im Fokus größerer Marktteilnehmer: In mehreren Pflichtmitteilungen Ende Mai meldeten BlackRock und Morgan Stanley Änderungen ihrer Stimmrechts- und Instrumentenpositionen, parallel setzte Scout24 seine angekündigte …

So schlagen sich die Wettbewerber von Scout24

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %.

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Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.