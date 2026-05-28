RENK Group Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,19 %.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +4,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,66 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,39€, mit einem Plus von +4,81 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +11,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,11 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -2,85 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,40 % 1 Monat -4,11 % 3 Monate -15,19 % 1 Jahr -29,62 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:48 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,50 Mrd. € wert.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.