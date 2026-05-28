TKMS Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten Verluste von -16,95 % verkraften.

Die TKMS Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,22 % auf 86,60€ zulegen. Das sind +4,30 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,60€, mit einem Plus von +5,22 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +2,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TKMS einen Anstieg von +23,10 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,25 % 1 Monat +1,74 % 3 Monate -16,95 % 1 Jahr -14,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS als Turnaround-Story: Rekord-Auftragsbestand (20,6 Mrd. EUR) und Umsatz-/EBIT-Wachstum, aber negativer freier Cashflow durch Timing. Die U-Boot-Sparte kehrt in Gewinnzone zurück; Margen >6% prognostiziert. Großaufträge im Fokus: Kanada-Deal (12 U-Boote, 37 Mrd. EUR; TKMS-Finalist), F127, Indien, Brasilien, Griechenland. Aktie ca. 85,80 EUR; Potenzial bis ca. 110 EUR laut Analysten.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,46 Mrd. € wert.

Erstmals seit dem Kalten Krieg pumpt die NATO Rekordsummen in die Verteidigung, 108 Mrd. EUR allein für Deutschland. Doch moderne Fregatten, Kampfpanzer und Jets verschlingen kritische Metalle wie Vanadium, Germanium und Seltene Erden. Ohne diese …

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,37 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,42 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,47 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.