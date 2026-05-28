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CTS Eventim Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,30 % aktuell - 28.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die CTS Eventim Aktie bisher Verluste von -5,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.
CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.
CTS Eventim Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.05.2026
Die CTS Eventim Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,30 % auf 54,55€. Damit verliert die Aktie -3,05 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,93 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CTS Eventim um -29,03 % verloren.
CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,20 %
|1 Monat
|-6,06 %
|3 Monate
|-17,93 %
|1 Jahr
|-47,66 %
Informationen zur CTS Eventim Aktie
Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd. € wert.
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Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.