CTS Eventim Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,30 % aktuell - 28.05.2026

Die CTS Eventim Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,30 % auf 54,55€. Damit verliert die Aktie -3,05 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,93 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um -3,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CTS Eventim um -29,03 % verloren.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,20 % 1 Monat -6,06 % 3 Monate -17,93 % 1 Jahr -47,66 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:48 Uhr

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd. € wert.

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Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.