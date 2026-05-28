OHB Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 28.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von +10,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -19,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 502,00€, mit einem Plus von +10,94 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der OHB Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +106,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -21,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in OHB eine positive Entwicklung von +294,67 % erlebt.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,20 % 1 Monat +61,16 % 3 Monate +106,51 % 1 Jahr +523,60 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:48 Uhr

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,42 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,68 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,42 %. Lockheed Martin legt um +0,98 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,95 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.