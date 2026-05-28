KI-Boom macht Südkorea reich – doch die Rallye hängt am seidenen Faden

Südkoreas Aktienmarkt hat ein Rekordhoch erreicht. Doch die Rallye hängt stark an nur zwei Schwergewichten. Nach Einschätzung von BTIG-Analyst Jonathan Krinsky tragen Samsung Electronics und SK Hynix den Kospi inzwischen überproportional, wie CNBC berichtet.

Beide Aktien machen zusammen mehr als die Hälfte des Indexgewichts aus. Gleichzeitig notieren nur 42 Prozent der Kospi-Werte über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Krinsky warnt deshalb vor einer schwachen Marktbreite und einer möglichen schnellen Abwärtsbewegung.

Die Chipwerte bleiben dennoch die großen Gewinner. SK Hynix hat seit Jahresbeginn rund 250 Prozent zugelegt und eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar erreicht. Samsung Electronics überschritt diese Marke bereits Anfang des Monats.

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Hinter der Rallye steht die starke Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Auch die Exportdaten sprechen dafür. Laut einer Reuters-Umfrage dürften Südkoreas Ausfuhren im Mai um 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein. In den ersten 20 Tagen des Monats legten die Exporte sogar um 64,8 Prozent zu, weil sich die Halbleiterverkäufe mehr als verdreifachten.

Ökonomen rechnen mit weiterem Rückenwind durch den globalen Chipboom. Gleichzeitig steigen aber auch Risiken. Die Importe dürften im Mai um 21,5 Prozent gestiegen sein, und die Inflation könnte von 2,6 auf 3,0 Prozent anziehen.

Damit bleibt Südkoreas Börsenboom eng mit der künstlichen Intelligenz verknüpft. Die Chance ist groß. Doch die Rallye wirkt anfällig, weil sie fast vollständig auf Samsung und SK Hynix ruht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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