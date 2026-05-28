ITM Power - Aktie gewinnt kräftig - 28.05.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,11 % auf 2,4100€ zulegen. Das sind +0,1600 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +5,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,4100€, mit einem Plus von +7,11 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ITM Power investiert war, konnte einen Gewinn von +253,37 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +42,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ITM Power eine positive Entwicklung von +249,69 % erlebt.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +42,31 % 1 Monat +47,22 % 3 Monate +253,37 % 1 Jahr +331,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ITM Power-Kursentwicklung: Shorttracker-Aktivität, Trends und Ambitionen wie 200 GBX als Wochenziel, 300–500 GBX-Endziel, 164%-Performance in drei Monaten sowie Kauf-/Buyback-Impuls durch MSCI-Aufnahme und weitere Großinvestoren. Zudem werden mögliche Auswirkungen von Deals (Rheinmetall) und erwartete Kursrücksetzer bzw. -anstiege diskutiert.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +2,48 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,03 %. Siemens Energy verliert -1,97 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.