Verbio Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,63 % auf 38,82€ zulegen. Das sind +1,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,82€, mit einem Plus von +3,63 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Verbio Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +42,80 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +80,49 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,42 % 1 Monat +5,16 % 3 Monate +42,80 % 1 Jahr +302,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die stark steigende Verbio-Aktie, getrieben durch eine Ad-hoc-Prognoseerhöhung infolge steigender Ölpreise und Iran-Krieg, die den Gewinnausblick nach oben treibt. Diskussionen fokussieren Umsatz- und EBITDA-Entwicklung, Abhängigkeit vom Ölpreis, Bewertungskennzahlen und Kursvolatilität (Kursrange ca. 35–40 € mit Ausreißern). Zugpferde sind neue Projekte/Produktionsteile (Life Chemicals, Indien, Nevada) sowie erwartete weitere Verbesserungen in Q3/Q4.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd. € wert.

Der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO meldet am Mittwoch eine Stunde vor Handelsende via Ad-hoc-Mitteilung, dass man die Prognose für den operativen Gewinn für das Geschäftsjahr erneut nach oben korrigiert – doch die Aktie steigt nicht. Das deutet ein Problem an.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.