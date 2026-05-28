Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 28.05.2026

Mit einer Performance von +36,60 % konnte die Snowflake Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Snowflake Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 206,00€, mit einem Plus von +36,60 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Snowflake Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +45,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Snowflake Registered (A) einen Anstieg von +9,19 %.

Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +45,66 % 1 Monat +70,21 % 3 Monate +47,81 % 1 Jahr +14,01 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

Es gibt 346 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,70 Mrd. € wert.

Snowflake hat starke Quartalszahlen über den Erwartungen der Analysten vorgelegt und einen milliardenschweren KI-Deal mit Amazon geschlossen – Die Aktie schießt nach oben.

Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten könnte den Dax am Donnerstag etwas unter Druck setzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,5 Prozent auf 25.057 …

Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.