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    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Snowflake Registered (A) Aktie bisher um +36,60 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Snowflake Registered (A) Aktie klettert deutlich - 28.05.2026
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

    Snowflake Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Mit einer Performance von +36,60 % konnte die Snowflake Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Snowflake Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 206,00, mit einem Plus von +36,60 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Snowflake Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +45,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Snowflake Registered (A) einen Anstieg von +9,19 %.

    Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +45,66 %
    1 Monat +70,21 %
    3 Monate +47,81 %
    1 Jahr +14,01 %
    Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

    Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

    Es gibt 346 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,70 Mrd. € wert.

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    Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Snowflake Registered (A)

    +35,94 %
    +45,66 %
    +70,21 %
    +47,81 %
    +14,01 %
    +46,60 %
    +1,79 %
    -5,60 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38
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