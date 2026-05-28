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    Besonders beachtet!

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    Corsair Gaming Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die Corsair Gaming Aktie, bisher, um +24,26 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Corsair Gaming Aktie.

    Besonders beachtet! - Corsair Gaming Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.05.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Corsair Gaming ist ein führender Anbieter von Gaming-Peripheriegeräten und PC-Komponenten, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Tastaturen, Mäuse, Headsets und PC-Hardware. Wichtige Konkurrenten sind Logitech, Razer und SteelSeries. Corsair punktet mit einer breiten Produktpalette und innovativen Designs, insbesondere durch die Integration von RGB-Beleuchtung.

    Corsair Gaming Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Mit einer Performance von +24,26 % konnte die Corsair Gaming Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corsair Gaming Aktie. Nach einem Plus von +21,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,500, mit einem Plus von +24,26 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Corsair Gaming Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +82,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +112,51 % gewonnen.

    Corsair Gaming Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +82,75 %
    1 Monat +89,38 %
    3 Monate +130,01 %
    1 Jahr +36,13 %
    Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

    Informationen zur Corsair Gaming Aktie

    Es gibt 107 Mio. Corsair Gaming Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Corsair Gaming Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corsair Gaming Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corsair Gaming

    +20,12 %
    +84,46 %
    +91,15 %
    +132,16 %
    +37,40 %
    -46,67 %
    -63,70 %
    -35,56 %
    ISIN:US22041X1028WKN:A2QBQA
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