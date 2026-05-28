Corsair Gaming Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 28.05.2026

Mit einer Performance von +24,26 % konnte die Corsair Gaming Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Corsair Gaming Aktie. Nach einem Plus von +21,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,500€, mit einem Plus von +24,26 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Corsair Gaming ist ein führender Anbieter von Gaming-Peripheriegeräten und PC-Komponenten, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Tastaturen, Mäuse, Headsets und PC-Hardware. Wichtige Konkurrenten sind Logitech, Razer und SteelSeries. Corsair punktet mit einer breiten Produktpalette und innovativen Designs, insbesondere durch die Integration von RGB-Beleuchtung.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Corsair Gaming Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +82,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +112,51 % gewonnen.

Corsair Gaming Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +82,75 % 1 Monat +89,38 % 3 Monate +130,01 % 1 Jahr +36,13 %

Informationen zur Corsair Gaming Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:49 Uhr

Es gibt 107 Mio. Corsair Gaming Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Corsair Gaming Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corsair Gaming Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.