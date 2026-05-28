GOLDMAN SACHS stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 382 auf 383 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm negative Marktrekation auf das Elektromodell Luce hält Analyst Christian Frenes für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Die kurzfristigen Risiken seien begrenzt und an der langfristigen Strategie der Italiener ändere sich nichts. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 284,3EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 383

Kursziel alt: 382

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 383,00 € , was eine Steigerung von +33,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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