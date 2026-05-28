GOLDMAN SACHS stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 382 auf 383 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm negative Marktrekation auf das Elektromodell Luce hält Analyst Christian Frenes für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Die kurzfristigen Risiken seien begrenzt und an der langfristigen Strategie der Italiener ändere sich nichts. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 284,3EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 383
Kursziel alt: 382
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 383
Kursziel alt: 382
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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