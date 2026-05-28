Datadog Registered (A) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 28.05.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 202,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,87 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,20 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Datadog Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 202,00€, mit einem Plus von +5,87 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Datadog Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +114,23 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +11,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +73,27 % gewonnen.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,73 % 1 Monat +77,50 % 3 Monate +114,23 % 1 Jahr +93,52 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,83 Mrd. € wert.

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Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.