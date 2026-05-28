Dell Technologies Registered (C) Aktie mit Kurssprung +4,04 % - 28.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Dell Technologies Registered (C). Sie steigt um +4,04 % auf 273,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 273,00€, mit einem Plus von +4,04 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert war, konnte einen Gewinn von +123,54 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +31,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Dell Technologies Registered (C) bisher ein Plus von +154,54 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +31,40 % 1 Monat +48,77 % 3 Monate +123,54 % 1 Jahr +171,64 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:50 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,78 Mrd. € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %. IBM notiert im Plus, mit +0,23 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,94 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -1,53 % HP notiert im Minus, mit -1,87 %.

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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.