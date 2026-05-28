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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +3,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.05.2026

    Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,89 % auf 91,28 zulegen. Das sind +3,42  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,28. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ServiceNow Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,46 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,23 %. Im Jahr 2026 gab es für ServiceNow bisher ein Minus von -31,43 %.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,18 %
    1 Monat +16,23 %
    3 Monate +1,46 %
    1 Jahr -50,33 %
    Stand: 28.05.2026, 09:50 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,43 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. IBM notiert im Plus, mit +0,23 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,39 %. Oracle legt um +1,57 % zu

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +5,01 %
    +4,80 %
    +16,23 %
    +1,46 %
    -50,33 %
    -10,25 %
    +14,12 %
    +618,09 %
    +2.212,28 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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