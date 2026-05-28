Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie fällt auf 129,94€ - 28.05.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -2,05 % auf 129,94€ gefallen. Das sind -2,72 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 129,94€, mit einem Minus von -2,05 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,34 %.

Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -11,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,39 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -2,61 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,78 % 1 Monat -12,39 % 3 Monate +16,34 % 1 Jahr -60,83 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 28.05.2026, 09:51 Uhr

Es gibt 331 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,02 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. IBM notiert im Plus, mit +0,23 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,41 %. Oracle legt um +1,57 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,75 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.