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    Besonders beachtet!

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    The Platform Group Aktie heute im Minus (2,8200€) - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Platform Group Aktie bisher Verluste von -3,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie heute im Minus (2,8200€) - 28.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.05.2026

    Mit einer Performance von -3,42 % musste die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,57 %, geht es heute bei der The Platform Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei The Platform Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,59 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um -15,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Platform Group -45,37 % verloren.

    The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,23 %
    1 Monat -7,52 %
    3 Monate -24,59 %
    1 Jahr -75,82 %
    Stand: 28.05.2026, 09:52 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die The Platform Group-Aktie und insbesondere um die AEP-Transaktion: Closing-Bedingungen noch nicht erfüllt, was Akquisitionen limitieren könnte. Diskussionen zur Verschuldung (ca. 2,1x) und dem Ziel 1,0x–1,4x bis 2030, sechs Kapitalerhöhungen 2026 und steigender Aktienbasis. Q1-Daten: GMV +23%, Umsatz +51%, EBITDA (adjusted) +37%, akt. Kunden +42%. Bewertungsdiskussionen (KGV

    Zur The Platform Group Diskussion

    The Platform Group SE & Co. KGaA: Q1 über der Run-rate


    Die Platform Group (TPG) meldete einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026, mit einem Q1 26 GMV, das im Vergleich zum Vorjahr um 23% auf 438 Mio. EUR gestiegen ist, und einem Umsatz, der um 51% auf 243 Mio. EUR zulegte, unterstützt durch Wachstum bei Partnern, Kunden und Bestellungen.

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    Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Platform Group

    -3,08 %
    -15,23 %
    -7,52 %
    -24,59 %
    -75,82 %
    -37,23 %
    -90,87 %
    -90,87 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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