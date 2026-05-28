UBS belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 483 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 284,2 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 55,63 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 483,00EUR was eine Bandbreite von +21,97 %/+68,32 % bedeutet.