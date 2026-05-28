ANALYSE-FLASH
UBS belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 483 Dollar
- UBS behält Ferrari auf Buy mit Ziel 483 USD
- Design des Elektromodells Luce weckt Markenbedenken
- Gespräche zeigten Loyalität und ergänzende Modelle
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari mit einem Kursziel von 483 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Design des neuen Elektromodells Luce habe Sorgen über eine mögliche Markenverwässerung bei dem Luxussportwagenbauer geweckt und eine bemerkenswert negative Kursreaktion der Aktie ausgelöst, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwochnachmittag. Für ein abschließendes Urteil sei es indes noch zu früh, und ihre Gespräche mit Ferrari-Kunden während der Präsentation seien konstruktiver gewesen und hätten anhaltende Markenloyalität gezeigt. Pusz sieht Elektromodelle eher als Ergänzung denn als Ersatz für die Produktpalette der Italiener und den sich verändernden Verbraucherpräferenzen sowie dem Regulierungsdruck geschuldet. Ferrari täte angesichts der Anlegerreaktion aber gut daran, seine Marke schrittweise weiterzuentwickeln, anstatt eine radikale Transformation anzustreben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 284,2 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 55,63 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 483,00EUR was eine Bandbreite von +21,97 %/+68,32 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 483 US-Dollar
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.
Hallo zusammen,
ich habe mich die Tage intensiv mit der Ferrari-Aktie auseinandergesetzt und die Ergebnisse auf meinem Blog MoneyMonkey.de zusammengefasst. Da Ferrari hier im Forum immer mal wieder als "sicherer Hafen" im Automobilsektor diskutiert wird, wollte ich meine Gedanken und die aktuellen Zahlen mal zur Diskussion stellen.
Die aktuelle Situation bei den Maranello-Rennern:
- Zahlen-Check: Ferrari liefert weiterhin ab. Die EBITDA-Marge bewegt sich stabil Richtung 38% bis 40%. Das ist kein Automobil-Niveau, das ist Hermes-Niveau.
- Orderbuch: Wer heute einen Ferrari bestellt, braucht Geduld. Das Orderbuch ist bis weit in das Jahr 2026 hinein gefüllt. Das gibt eine enorme Planungssicherheit, die kaum ein anderer Hersteller hat.
- Produktmix: Mit dem Purosangue haben sie bewiesen, dass sie auch neue Segmente besetzen können, ohne die Exklusivität zu verwässern. Die Strategie "ein Auto weniger bauen, als der Markt verlangt" greift nach wie vor.
Ja, das KGV (P/E) wirkt auf den ersten Blick astronomisch für einen "Autobauer". Aber ist Ferrari überhaupt ein Autobauer? Meiner Meinung nach ist es eine Luxus-Holding, die zufällig Autos verkauft.
Vergleicht man Ferrari mit LVMH oder Hermes, relativiert sich das Bild etwas, auch wenn wir uns aktuell am oberen Ende der historischen Bewertungsskala bewegen.
Meine Kernfragen für die Diskussion:
- Seht ihr bei der aktuellen Bewertung noch attraktive Einstiegskurse oder wartet ihr auf einen Rücksetzer?
Wer Lust auf den kompletten Deep Dive hat, kann gerne mal bei mir vorbeischauen:
👉 https://moneymonkey.de/ferrari-aktie-analyse-2026-prognose-kennzahlen/
Freue mich auf eure Meinungen zu $RACE!
frohe Ostern,