Börsenstart Europa - 28.05. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.976,82 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: TKMS +6,61 %, RENK Group +5,04 %, AIXTRON +3,01 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,35 %, LEG Immobilien -4,97 %, CTS Eventim -4,82 %

Der DAX steht bei 25.132,35 PKT und verliert bisher -0,31 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,26 %, Infineon Technologies +1,95 %, SAP +0,92 % Flop-Werte: Scout24 -2,97 %, Siemens Energy -2,45 %, Fresenius -1,90 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.085,99 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,01 %, HENSOLDT +2,92 %, SUESS MicroTec +2,34 %

Flop-Werte: Evotec -2,36 %, Nemetschek -2,28 %, Ottobock -2,11 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.056,02 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,26 %, Infineon Technologies +1,95 %, TotalEnergies +1,35 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,68 %, Siemens Energy -2,45 %, Hermes International -2,40 %

Der ATX steht bei 6.095,56 PKT und verliert bisher -0,57 %.

Top-Werte: PORR +5,35 %, STRABAG +0,65 %, BAWAG Group +0,49 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,18 %, Palfinger -1,44 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,34 %

Der SMI bewegt sich bei 13.476,48 PKT und fällt um -1,14 %.

Top-Werte: Swisscom -0,14 %, ABB -0,29 %, Amrize -0,34 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,94 %, Givaudan -1,34 %, Lonza Group -1,25 %

Der CAC 40 steht bei 8.173,83 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: Thales +2,43 %, TotalEnergies +1,35 %, L'Oreal +1,28 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,68 %, Hermes International -2,40 %, Pernod Ricard -2,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.129,52 PKT und verliert bisher -0,63 %.

Top-Werte: Telia Company +0,45 %, Swedbank Shs(A) +0,27 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,16 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,25 %, Getinge (B) -1,76 %, Assa Abloy Registered (B) -1,50 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.940,00 PKT und steigt um +1,37 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,22 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,65 %, Public Power +1,14 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,59 %, Piraeus Port Authority -1,17 %