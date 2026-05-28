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    Monetäre Sozialleistungen des Staates erneut gestiegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Monetäre Sozialleistungen stiegen auf 751,2 Mrd
    • Höhere Ausgaben für Renten Pensionen und ALG I
    • Bürgergeld leicht rückläufig Pflegegeld stark
    Monetäre Sozialleistungen des Staates erneut gestiegen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Staat hat im letzten Jahr mehr Geld zur Absicherung sozialer Risiken ausgegeben als im Vorjahr. So stiegen die monetären Sozialleistungen um 5,9 Prozent auf 751,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

    Deutlich mehr Ausgaben wurden demnach für Renten und Pensionen sowie für Arbeitslosengeld I und Berufsförderung verzeichnet, einen leichten Rückgang gab es hingegen beim Bürgergeld.

    Insgesamt war der Anstieg im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt seit 1991 (plus 3,4 Prozent) weiter überdurchschnittlich. Aber: Er fiel den Angaben zufolge geringer aus als in den beiden Jahren zuvor. So war 2024 ein Plus von 7,4 Prozent und 2023 ein Zuwachs von 6,9 Prozent verzeichnet worden.

    Was genau sind die monetären Sozialleistungen?

    Die monetären Sozialleistungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Summen zusammen, die der Staat als Sozialleistung zahlt. Dazu gehören Gelder für Rente und Pensionen, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I und Grundsicherung, Sozial- und Jugendhilfe, Kindergeld, Elterngeld, Pflegegeld, Ausbildungsbeihilfen und Wohngeld.

    Die einzelnen Bereiche haben sich unterschiedlich entwickelt. Eine Auswahl:

    * Einen deutlichen Anstieg gab es bei der Deutschen
    Rentenversicherung (plus 5,9 Prozent auf 417,9 Milliarden Euro) sowie bei den öffentlichen Pensionen (plus 5,1 Prozent auf 95 Milliarden Euro).

    * Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sorgte für hohe Zuwächse beim Arbeitslosengeld I (plus 19,1 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro).

    * Im Bereich der Sozialhilfe stiegen die Ausgaben um 7,8 Prozent auf 44,4 Milliarden Euro.

    * Die Ausgaben beim Bürgergeld waren leicht rückläufig. Hier wurde ein Minus von 1,5 Prozent auf 29,4 Milliarden Euro verzeichnet.

    * Beim Krankengeld gab es ein Plus von 5 Prozent auf 22,3 Milliarden Euro, beim Pflegegeld einen Zuwachs von 13,1 Prozent auf 31,9 Milliarden Euro.

    Entwicklung der Sozialleistungen von vielen Faktoren abhängig

    "Die Entwicklung der Sozialleistungen hängt nicht nur von deren gesetzlicher Ausweitung oder Kürzung ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren", betonen die Statistiker. "Etwa von der Situation am Arbeitsmarkt, der Erwerbsbeteiligung, der Höhe der Inflationsrate oder der demografischen Entwicklung der Bevölkerung, einschließlich Zu- und Abwanderung."/jto/DP/men






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