ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 225 Euro
- JPMorgan belässt Siemens Energy auf Overweight
- Asiatische Anleger länger optimistisch für KI
- Anleger fühlen sich bei Siemens Energy wohl
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 170,9 auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,04 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +17,41 %/+32,09 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 225 Euro
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