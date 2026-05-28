JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 225 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 170,9 auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 136,04 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +17,41 %/+32,09 % bedeutet.