Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $

Vancouver, BC – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. (vormals Vanguard Mining Corp.) („Uranium One“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) nunmehr abgeschlossen hat. Platziert wurden (i) 4.911.333 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „NFT-Einheit“) zum Preis von 0,30 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von insgesamt 1.473.399,90 $ entsprechen, sowie (ii) 5.116.669 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“) zum Preis von 0,30 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von insgesamt rund 1.535.000,70 $ entsprechen. Daraus ergibt sich ein Gesamt-Bruttoerlös von rund 3.008.400,60 $.

Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,75 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.

Jede FT-Einheit setzt sich aus einer Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird (eine „FT-Aktie“), und einem Warrant zusammen. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie zum Preis von 0,50 $ pro Stammaktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden. Wenn der Schlusskurs der Stammaktien an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,75 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants auf 30 Tage nach dem Datum einer entsprechenden Mitteilung vorverlegen.