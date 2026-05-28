BARCLAYS stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 150,0EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 236
Kursziel alt: 252
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 236
Kursziel alt: 252
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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