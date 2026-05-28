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    Besonders beachtet!

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    Pure Storage Registered (A) Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die Pure Storage Registered (A) Aktie, bisher, um -8,66 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pure Storage Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Pure Storage Registered (A) Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 28.05.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

    Pure Storage Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Pure Storage Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,66 % im Minus. Der Kursrückgang der Pure Storage Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,66 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Pure Storage Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,45 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Pure Storage Registered (A) um +16,85 % gewonnen.

    Pure Storage Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,25 %
    1 Monat +3,10 %
    3 Monate +25,45 %
    1 Jahr +34,66 %
    Stand: 28.05.2026, 10:14 Uhr

    Informationen zur Pure Storage Registered (A) Aktie

    Es gibt 332 Mio. Pure Storage Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,42 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,62 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,03 %. Dell Technologies Registered (C) legt um +5,03 % zu

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    Ob die Pure Storage Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pure Storage Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pure Storage Registered (A)

    -7,96 %
    -1,25 %
    +3,10 %
    +25,45 %
    +34,66 %
    +156,76 %
    +316,67 %
    +517,34 %
    +298,62 %
    ISIN:US74624M1027WKN:A14YFN
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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