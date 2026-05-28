DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 78,66EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +14,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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