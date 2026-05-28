Himax Technologies - Aktie mit schwachem Handelstag - 28.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Mit einer Performance von -2,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Himax Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 17,300€, mit einem Minus von -2,81 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Himax Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +189,26 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +7,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Himax Technologies um +151,80 % gewonnen.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,36 % 1 Monat +78,57 % 3 Monate +189,26 % 1 Jahr +130,26 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 28.05.2026, 10:15 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,02 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Microchip Technology und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -0,28 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,46 %. NXP Semiconductors legt um +0,55 % zu

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Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.