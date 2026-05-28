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    Wieder Iran-Scharmützel: Aktien, Gold, Bitcoin fallen - Ölpreis hoch!

    Damit setzt sich das stagflationäre Szenario für die Weltwirtschaft weiter fort, das auch die Unternehmensgewinne drücken wird. Heute im Fokus die Daten zur PCE-Inflation und den USA und das US-BIP..

    Erneute Scharmützel zwischen Iran und USA: Aktien, Gold und Bitcoin fallen, der Ölpreis steigt! Waren die Märkte zu optimistisch? Das sind nun die zweiten Kampfhandlungen in kurzer Zeit, ein "Deal" rückt in immer weitere Ferne. Nun hat das US-Finanzministerium die "Persian Gulf Strait Authority" sanktioniert - das bedeutet: jedes Schiff, das mit Genehmigung (und Bezahlung) des Iran die Straße von Hormus passiert, verstößt gegen US-Sanktionen (sodass deren Eigner der Dollar-Zugang blockiert werden kann). Damit setzt sich das stagflationäre Szenario für die Weltwirtschaft weiter fort, das auch die Unternehmensgewinne drücken wird. Heute im Fokus die Daten zur PCE-Inflation und den USA und das US-BIP..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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