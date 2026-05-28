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    AKTIEN IM FOKUS

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    Adidas bleiben erholt und Puma fallen nach BofA-Umstufungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Erholung hat vorerst ihren Zenit erreicht
    • BofA-Abstufung löste Gewinnmitnahmen bei Puma aus
    • Adidas-Urteil verbessert auf Neutral mit Potenzial
    AKTIEN IM FOKUS - Adidas bleiben erholt und Puma fallen nach BofA-Umstufungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung hat bei Puma vorerst ihren Zenit erreicht. Einen Anreiz für Gewinnmitnahmen am Donnerstag gab nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere die Bank of America (BofA) mit ihrer Abstufung. Inzwischen sei zu viel Optimismus eingepreist, begründete Analyst Thierry Cota sein neues Votum "Underperform".

    Dem Konkurrenten Adidas traut Cota dagegen noch etwas zu und die Papiere knüpften am Donnerstag entsprechend mit einem Anstieg um ein Prozent an ihre jüngste Erholung an. Sie blieben aber noch knapp unter ihrem Vortagshoch von gut 169 Euro und auch unter ihrem Jahreshoch von 171,30 Euro, das von Anfang Januar stammt. Für Adidas hat der Experte sein Urteil von "Underperform" auf "Neutral" verbessert.

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    Beide Aktien hatten zuletzt im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft von der Hoffnung auf eine positive Wende profitiert. Vor allem galt dies für Puma, die 2026 mittlerweile ein Drittel an Wert gewonnen haben in der Aussicht, dass umfangreiche Restrukturierungen die Lage in einem ansonsten schwierigen Verbraucherumfeld verbessern. Die Aktien hatten am Vortag erstmals seit mehr als einem Jahr wieder die 30-Euro-Marke erreicht.

    Fantasie brachte bei Puma ab Ende Januar auch der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta Sports, der einen 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault übernimmt. Dazu schrieb Cota jedoch nun, dass er nicht mit einer Komplettübernahme durch den neuen Großaktionär rechne.

    Adidas-Aktien waren zuletzt zwar auch angezogen, liegen aber 2026 noch knapp im Minus. Cota sieht bei dem Dax-Mitglied noch mehr Aufholpotenzial, zumal er nun von einem Wachstumsrückgang ausgeht, der langsamer verlaufen dürfte als bisher angenommen. Das träge Branchenwachstum werde am Markt mittlerweile verstanden./tih/ag/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 29,61 auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +14,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,32 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -2,37 %/+44,97 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adidas-Aktie: Kursnahes Kaufinteresse um 141–142 €, Bruch der 200-Tage-Linie und Überschreitung der Widerstände 161–169 €, erster Aufwärtsimpuls; nächstes Ziel ca. 192 €. Diskussion um Trendwende bzw. Momentum; Valuation wird durch das Jefferies-Kursziel von 190 € gestützt; Dividendenaspekte werden ebenfalls erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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