DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Online-Apotheke habe sich zuversichtlich hinsichtlich des Jahresausblicks gezeigt, was durch die aktuelle Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gestützt werde, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 44,22EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte