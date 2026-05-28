🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts3M AktievorwärtsNachrichten zu 3M

    Ewigkeits-Chemikalien

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Australien reicht Rekordklage gegen US-Konzern 3M ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Australien klagt 3M auf über zwei Milliarden AUD
    • PFAS sind persistent und gelten als Forever Chemicals
    • 3M kündigt Verteidigung an und weist Vorwürfe zurück
    Ewigkeits-Chemikalien - Australien reicht Rekordklage gegen US-Konzern 3M ein
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    CANBERRA (dpa-AFX) - Wegen der massiven Belastung durch sogenannte Ewigkeits-Chemikalien geht die australische Regierung juristisch gegen den US-Chemiekonzern 3M vor. Der Staat fordert nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden australische Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) Schadenersatz wegen der Kontamination durch PFAS-haltigen Löschschaum auf Militärstützpunkten. Es handelt sich laut Regierung um die größte Schadensersatzforderung, die Australien je eingereicht hat.

    Die Klage richtet sich gegen den US-Mischkonzern und dessen australische Tochtergesellschaft. Generalstaatsanwältin Michelle Rowland sprach von einem "bedeutenden Rechtsstreit" mit weitreichenden Folgen für Umwelt und öffentliche Finanzen. "Die Regierung ist bereit, sich mit einem der größten multinationalen Konzerne der Welt anzulegen", fügte sie hinzu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu 3M Company!
    Long
    141,89€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 11,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    169,38€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Was sind Ewigkeits-Chemikalien?

    PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) werden wegen ihrer wasser-, fett- und hitzebeständigen Eigenschaften seit Jahrzehnten unter anderem in Löschschaum, Pfannenbeschichtungen und Outdoor-Produkten verwendet. Es handelt sich um eine riesige Gruppe von über 10.000 künstlich hergestellten Industriechemikalien, die in der Natur nicht vorkommen.

    Die Stoffe bauen sich in der Umwelt und im Körper kaum ab und werden deshalb auch "Forever Chemicals" genannt. Studien bringen sie unter anderem mit Leberschäden, niedrigem Geburtsgewicht und bestimmten Krebsarten in Verbindung, wie die Verbraucherzentrale auf ihrer Webseite erläutert.

    Das mutmaßliche Fehlverhalten von 3M habe "zu enormen Belastungen für das Verteidigungsministerium und die australischen Steuerzahler geführt", sagte Rowland weiter. Bislang seien bereits mehr als eine Milliarde australische Dollar für Untersuchungen und Dekontaminierung auf Militärgeländen ausgegeben worden.

    Der Regierung in Canberra zufolge wurde der belastete Löschschaum an 28 Militärstandorten eingesetzt. Australien wirft 3M vor, behauptet zu haben, die Stoffe seien biologisch abbaubar und ungefährlich. Der US-Gigant habe Hinweise auf "erhebliche schädliche Umwelteffekte" zurückgehalten.

    3M will sich wehren

    3M kündigte an, sich gegen die Vorwürfe vor Gericht zu verteidigen. Das Unternehmen erklärte dem Sender SBS zufolge, PFAS nie in Australien produziert und den Verkauf der betroffenen Produkte dort bereits vor rund 20 Jahren eingestellt zu haben. Das australische Militär habe die Löschschäume danach jedoch noch lange weiter verwendet.

    Der Konzern sieht sich laut CNN weltweit mit Tausenden Klagen wegen PFAS-Belastungen konfrontiert. In den USA hatte sich 3M im Jahr 2023 bereits auf einen milliardenschweren Vergleich mit Wasserversorgern geeinigt./cfn/DP/men

    3M

    -1,69 %
    +3,60 %
    +7,81 %
    -3,43 %
    +1,62 %
    +76,81 %
    -4,71 %
    +5,47 %
    +916,42 %
    ISIN:US88579Y1010WKN:851745
    3M direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie

    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 132,5 auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 68,56 Mrd..

    3M zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu 3M - 851745 - US88579Y1010

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über 3M. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ewigkeits-Chemikalien Australien reicht Rekordklage gegen US-Konzern 3M ein Wegen der massiven Belastung durch sogenannte Ewigkeits-Chemikalien geht die australische Regierung juristisch gegen den US-Chemiekonzern 3M vor. Der Staat fordert nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden australische Dollar (rund 1,2 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     