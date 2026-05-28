Intuitive Surgical: Nach Rekordrally im Drei-Jahres-Korridor unter Druck

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 360,20 US-Dollar (27. Mai 2026). Damit notiert Intuitive Surgical klar über dem Drei-Jahres-Tief von 243,95 US-Dollar, aber ebenso deutlich unter dem Rekordhoch von 586,40 US-Dollar. Rechnerisch befindet sich der Kurs nur rund ein Drittel über dem Tief, während etwa zwei Drittel der Strecke zum Hoch fehlen. Charttechnisch ist die Aktie damit im unteren Bereich ihres Drei-Jahres-Korridors unterwegs. Die kräftige Hausse von 2024 und der ersten Hälfte 2025 ist im Kursbild zwar noch erkennbar, aktuell dominiert aber die Korrektur nach dem Top, was auf eine Phase der Neuorientierung hindeutet.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Aktie von Intuitive Surgical per Saldo einen klaren Aufwärtstrend, der jedoch von deutlichen Schwankungen geprägt ist. Ausgehend von Kursen um 280 bis 300 US-Dollar Mitte 2023 setzte sich zunächst eine Seitwärts- bis Aufwärtsphase durch, bevor im Herbst 2023 ein markantes Zwischentief bei 243,95 US-Dollar am 27. Oktober markiert wurde. Von dort startete eine dynamische Rally, die den Titel bis zum 22. Januar 2025 auf ein Drei-Jahres-Hoch von 586,40 US-Dollar führte. Nach diesem Peak geriet die Aktie in eine ausgeprägte Korrekturphase mit mehreren Rücksetzern und Erholungen. Seit Anfang 2026 dominiert ein abwärtsgerichteter Bewegungskanal, der die Notierung deutlich von den Höchstständen abrücken ließ und das Chartbild spürbar eingetrübt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie, berechnet als gleitender Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse, verläuft auf Basis der vorliegenden Daten näherungsweise im Bereich von rund 430 US-Dollar. Der aktuelle Kurs von 360,20 US-Dollar liegt damit etwa 70 US-Dollar beziehungsweise rund 16 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Dieses deutliche Unterschreiten der 200-Tage-Linie bestätigt den übergeordneten Abwärtstrend seit dem Hoch Anfang 2025. Solange die Aktie klar unter diesem gleitenden Durchschnitt notiert und Erholungsversuche an der 200-Tage-Linie scheitern, bleibt das technische Bild eher belastet. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die Zone um 430 US-Dollar würde ein Trendwendesignal in Richtung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrends liefern.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

Kurzfristig verläuft eine wichtige Unterstützung im Bereich um 360 US-Dollar, wo sich der Kurs im Mai 2026 mehrfach stabilisieren konnte und wo auch der aktuelle Stand liegt. Fällt diese Zone, rückt eine breitere Unterstützungszone zwischen 340 und 350 US-Dollar in den Fokus, die bereits in früheren Korrekturphasen – etwa im Frühjahr 2024 – als Auffangbereich diente. Darunter wäre aus längerfristiger Sicht vor allem der Bereich 260 bis 280 US-Dollar relevant, in dem im Herbst 2023 mehrere Tiefpunkte markiert wurden und der als starke, historische Unterstützung gilt. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 380 und 390 US-Dollar auf Widerstand, wo in den vergangenen Monaten wiederholt Erholungen ausliefen. Darüber folgt die Zone 400 bis 420 US-Dollar als nächste Hürde, die Anfang 2026 eine markante Handelsspanne bildete. Mittelfristig stellt der dichte Kursbereich zwischen 450 und 480 US-Dollar einen massiven Widerstand dar, da hier im zweiten Halbjahr 2025 zahlreiche Hochpunkte lagen. Übergeordnet bleibt schließlich der Bereich um 520 bis 580 US-Dollar mit dem Drei-Jahres-Hoch bei 586,40 US-Dollar als zentrale Barriere für einen neuen langfristigen Aufwärtstrend bestehen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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