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Delivery Hero - Aktie verliert deutlich -5,02 % - 28.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -5,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.
Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.
Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delivery Hero-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,12 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +24,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +100,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +74,57 % gewonnen.
Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+24,49 %
|1 Monat
|+100,25 %
|3 Monate
|+108,12 %
|1 Jahr
|+54,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein mögliches Übernahmeangebot von Uber für Delivery Hero (indikativ 33 €/Aktie, Markt spekuliert auf Nachbesserungen bis ~38–50 €). Diskutiert werden Analystenbewertungen (Jefferies KZ 42,50 €, weitere Schätzungen >40 €), starke Kursreaktionen und YTD-Anstieg, Marktkapitalisierung (~10,2 Mrd €) sowie Einfluss von Anteilen/Derivaten auf die Preisbildung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt.
Zur Delivery Hero Diskussion
Informationen zur Delivery Hero Aktie
Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd. € wert.
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Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.