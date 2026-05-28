Delivery Hero - Aktie verliert deutlich -5,02 % - 28.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delivery Hero-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,12 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +24,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +100,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +74,57 % gewonnen.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,49 % 1 Monat +100,25 % 3 Monate +108,12 % 1 Jahr +54,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie

Stand: 28.05.2026, 10:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein mögliches Übernahmeangebot von Uber für Delivery Hero (indikativ 33 €/Aktie, Markt spekuliert auf Nachbesserungen bis ~38–50 €). Diskutiert werden Analystenbewertungen (Jefferies KZ 42,50 €, weitere Schätzungen >40 €), starke Kursreaktionen und YTD-Anstieg, Marktkapitalisierung (~10,2 Mrd €) sowie Einfluss von Anteilen/Derivaten auf die Preisbildung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt.

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd. € wert.

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Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.