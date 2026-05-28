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    Besonders beachtet!

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    Delivery Hero - Aktie verliert deutlich -5,02 % - 28.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -5,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero - Aktie verliert deutlich -5,02 % - 28.05.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delivery Hero-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,12 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +24,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +100,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +74,57 % gewonnen.

    Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,49 %
    1 Monat +100,25 %
    3 Monate +108,12 %
    1 Jahr +54,13 %
    Stand: 28.05.2026, 10:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein mögliches Übernahmeangebot von Uber für Delivery Hero (indikativ 33 €/Aktie, Markt spekuliert auf Nachbesserungen bis ~38–50 €). Diskutiert werden Analystenbewertungen (Jefferies KZ 42,50 €, weitere Schätzungen >40 €), starke Kursreaktionen und YTD-Anstieg, Marktkapitalisierung (~10,2 Mrd €) sowie Einfluss von Anteilen/Derivaten auf die Preisbildung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Delivery Hero eingestellt.

    Zur Delivery Hero Diskussion

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,34 Mrd. € wert.

    Angriffe in Straße von Hormus bremsen kaum


    Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den Dax am Donnerstag wenig beeindruckt. Trotz wieder anziehender Ölpreise verlor der vorbörslich noch schwächere deutsche Leitindex eine Stunde nach Handelsbeginn lediglich 0,03 …

    Börsenstart Europa - 28.05. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich - Aktie sinkt


    Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hieß es in einer …

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    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -4,67 %
    +24,49 %
    +100,25 %
    +108,12 %
    +54,13 %
    +6,18 %
    -63,65 %
    +32,37 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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