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    Jetzt kommt die Neubewertung

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    UBS wettet auf BioNTechs Krebs-Showdown: 45 % Kurspotenzial!

    Die Schweizer Großbank glaubt zunehmend an BioNTechs Krebsstrategie. Der ASCO-Kongress könnte jetzt zum großen Kurstreiber werden.

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    Jetzt kommt die Neubewertung - UBS wettet auf BioNTechs Krebs-Showdown: 45 % Kurspotenzial!
    Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

    BioNTech bekommt kurz vor einer entscheidenden Woche für seine Krebsstrategie Rückenwind von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die an der Nasdaq notierten ADRs der Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von 45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Aus Sicht der Analysten gewinnt die Onkologie-Pipeline des Unternehmens zunehmend an Substanz — mehrere klinische Meilensteine rücken näher.

    Im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoff Pumitamig, den BioNTech zusammen mit Bristol Myers Squibb entwickelt. Die Therapie kombiniert zwei Wirkmechanismen: Sie soll das Immunsystem gegen Krebszellen aktivieren und gleichzeitig die Blutversorgung von Tumoren unterbrechen. Laut UBS liefern die bisherigen Studiendaten aus China und globalen Studien zunehmend konsistente Ergebnisse. Besonders bei schwer behandelbaren Krebsarten wie Lungenkrebs, triple-negativem Brustkrebs und Darmkrebs sehen die Analysten großes Potenzial.

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    Im Fokus der Anleger steht nun vor allem der morgen beginnende ASCO-Kongress in Chicago — das wichtigste Treffen der Onkologie-Branche weltweit. Dort will BioNTech bis Anfang Juni neue Daten aus mehreren Krebsprogrammen präsentieren und die wachsenden Erwartungen an seine Onkologie-Pipeline untermauern.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Trastuzumab Pamirtecan, einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das BioNTech mit DualityBio entwickelt. Das Medikament besitzt bereits Fast-Track- und Breakthrough-Therapy-Status in den USA für bestimmte Formen von Gebärmutterkrebs. Noch 2026 könnte die erste Zulassung eines Krebsmedikaments von BioNTech in den USA beantragt werden. In Studien erreichte die Therapie bei stark vorbehandelten Patientinnen teils sehr hohe Ansprechraten.

    Die UBS sieht in den anstehenden Datenpräsentationen einen möglichen Wendepunkt für die Wahrnehmung von BioNTech als Krebsunternehmen. Besonders relevant dürften dabei auch neue Überlebensdaten eines Konkurrenzprodukts von Akeso und Summit Therapeutics werden. Sollten diese Ergebnisse stark ausfallen, könnte das den von BioNTech verfolgten Therapieansatz zusätzlich validieren.

     

    Finanziell bleibt die Transformation allerdings teuer. Der Umsatz leidet weiter unter sinkenden Covid-19-Impfstoffverkäufen, während die Forschungs- und Entwicklungsausgaben massiv steigen. Dennoch verfügt BioNTech weiterhin über liquide Mittel von rund 19,6 Milliarden Euro und finanziert parallel ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

    Zusätzlich rückt BioNTech heute wegen einer wichtigen Sitzung des FDA-Beratungsgremiums zur Corona-Impfstoffformel für die Saison 2026/27 in den Fokus. Gemeinsam mit Pfizer präsentiert das Unternehmen dort aktuelle Daten zu Comirnaty. Für Anleger dürfte derzeit jedoch klar die Krebs-Pipeline im Mittelpunkt stehen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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