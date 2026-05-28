Preis für Opec-Öl gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis fiel auf 104,82 US-Dollar je Barrel
- Rückgang um 1,48 US-Dollar gegenüber Dienstag
- Berechnung auf Basis der wichtigsten Ölsorten
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 104,82 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,48 Dollar weniger als am Dienstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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MADMAXX schrieb gestern 09:04
mitdiskutieren »
...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Was ist nun die Kernaussage dieser epischen Sätze?
Beobachte-r schrieb 26.05.26, 10:14
Es wird nie einen Deal geben, Trump belügt alle und verdient daran. Seit einigen Jahrzehnten behauptet man der Iran hätte die Bombe. Geht es nach dem Willen der Lügner weltweit, will der Iran nur eine Atomwaffe. Strom um vom Öl wegzukommen, damit er von keinem Ami oder deren Geheimdienste bedroht zu werden kann, wäre ja gelogen. Wenn USA freundliche Länder nun Atomanlagen bauen, sind die automatisch Freunde der USA. Baut Dubai ein AKW kein Problem, Nordkorea darf ja inzwischen auch machen, was es will. Trump will keinen Deal der will am Ölpreis verdienen, manipulieren egal wie. Kaum fällt der Ölpreis, muss ein Angriff her damit der Ölpreis schön oben bleibt. Jetzt sollte doch jeder Deppenstaat oder Naziverein und ihre Wähler begriffen haben, dass hohe Öl und Gaspreise, die Wirtschaft ruinieren und Ware egal in welcher Form teuer macht. Leider interessiert es in Deutschland keine CDU/CSU, AFD schon gar nicht sind zu blöd, FDP weis auch von nichts, da kann man eben nichts machen. Die Deppin im Wirtschaftsministerium wusste schon immer wie man verarscht und andere beschuldigt. Die Schuldigen sind Bürger, die sich nicht wehren können und Menschen die vom braunen Pack als Menschen unwürdig behandelt werden.mitdiskutieren »
Hydro_23 schrieb 25.05.26, 11:08
Der Friedens-Dip bei 95 USD: Wenn Algorithmen auf Zuckernebel anspringenmitdiskutieren »
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.
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