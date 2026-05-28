Geschäftserwartungen in der Chemie brechen ein
- Ifo-Geschäftserwartungen auf Tiefststand seit 2022
- Sonderkonjunktur durch Irankrieg wird als vorübergehend
- Strukturelle Probleme bleiben trotz Sonderkonjunktur
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Chemieindustrie schaut immer negativer in die Zukunft. Die vom Ifo-Institut monatlich abgefragten Geschäftserwartungen sind im Mai auf den tiefsten Wert seit Oktober 2022 abgesackt. Mit minus 42,0 Punkten liegen sie nun noch einmal gut 10 Punkte tiefer als im April. Immerhin die aktuelle Lage schätzten die Unternehmen mit minus 17,5 um gut 8 Punkte besser ein als vor einem Monat.
Hintergrund ist eine im April begonnene Sonderkonjunktur wegen des Iran-Kriegs. Teile der Branche profitierten von höherer Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen infolge gestörter globaler Lieferketten, heißt es vom Ifo. Expertin Anna Wolf schränkt allerdings ein: "Die Unternehmen schätzen die aktuelle Belebung im laufenden Geschäft als vorübergehend ein."
Atempause durch den Iran-Krieg
Die Chemieindustrie mit einem Umsatz von rund 220 Milliarden Euro 2025 steckt seit Jahren in der Krise: Der drittgrößten deutschen Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau setzen teure Energie, Wettbewerb mit Asien, die schwache Konjunktur und Überkapazitäten bei Basischemikalien zu.
Der Iran-Krieg hat der Chemieindustrie aber eine Atempause verschafft. Denn die Konkurrenz aus Asien, die die Branche mit niedrigen Preisen unter Druck setzt, ist von dem Konflikt stärker betroffen und mehr von Rohstofflieferungen aus dem Nahen Osten abhängig als europäische Chemieunternehmen. Konzerne wie BASF konnten deutliche Preiserhöhungen durchsetzen. Zudem bescherte die Sorge vor Lieferengpässen heimischen Chemiefirmen eine Sonderkonjunktur, Kunden tätigten Hamsterkäufe.
Trotzdem planten die Unternehmen mit einer geringeren Produktion und einem weiteren Personalabbau, schreibt das Ifo. Auch die Exporterwartungen hätten sich deutlich verschlechtert. "Die vorübergehende Sonderkonjunktur verschafft der Branche kurzfristig Luft, die strukturellen Kernprobleme der Branche bleiben jedoch ungelöst", so Wolf./als/ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 50,83 auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,84 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +20,13 %/+38,81 % bedeutet.
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„Investing.com - Der europäische Pharmariese Bayer sieht sich bei seinen Bemühungen, tausende Klagen im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichter Roundup beizulegen, mit einer neuen prozessualen Hürde konfrontiert. Eine Gruppe von Klägern hat beantragt, den vorgeschlagenen Vergleich von einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri an ein Bundesgericht zu verweisen.
Laut einer aktuellen Analyse von Morgan Stanley legten die Widerspruchsführer am 21. Mai formell Einspruch ein und reichten am 22. Mai einen Antrag auf Verweisung an ein Bundesgericht ein. Sie argumentieren, der Vergleichsprozess sei eher wie eine vorab getroffene Vereinbarung strukturiert als ein echtes streitiges Gerichtsverfahren. Die Kläger machen geltend, der vorgeschlagene Vergleich könnte zukünftige Anspruchsteller, einschließlich Personen, bei denen noch kein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) diagnostiziert wurde, in unfairer Weise binden. Zudem kritisieren sie die Opt-out-Verfahren als übermäßig aufwendig.
Dieser rechtliche Schritt könnte eine für den 9. Juli angesetzte entscheidende Anhörung zur Angemessenheit des Vergleichs verzögern. Die Analysten von Morgan Stanley gehen jedoch davon aus, dass das Bundesgericht den Fall auf Grundlage bestehender Präzedenzfälle letztlich an das Gericht in Missouri zurückverweisen könnte. Die Frist für einen Ausstieg aus dem Vergleich oder einen Widerspruch, der 4. Juni, bleibt voraussichtlich unverändert.
Morgan Stanley bestätigte die Einstufung für die Bayer-Aktie mit "Overweight" und bekräftigte das Kursziel von 53 €. Eine erfolgreiche Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte nach Ansicht der Bank erhebliches Aufwärtspotenzial für Anleger freisetzen. Die Bayer-Aktie schloss am 22. Mai bei 38,51 €, was im Vergleich zur Bewertungsschätzung der Bank einem Kurspotenzial von rund 37 % entspricht….“
Investing.com, 26.5.26
Alle guten NAchrichten scheinen der Aktie keinen Auftrieb geben zu können. Selbstredend missfällt mir das.
Bayer AG - Kerendia in China für neue Indikation bei erwachsenen Patienten mit Herzinsuffizienz und LVEF >=40% zugelassen
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bayer-ag-kerendia-in-china-fuer-neue-indikation-bei-erwachsenen-patienten-mit-herzinsuffizienz-und-ce7f5adfda8df022