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    Geschäftserwartungen in der Chemie brechen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Ifo-Geschäftserwartungen auf Tiefststand seit 2022
    • Sonderkonjunktur durch Irankrieg wird als vorübergehend
    • Strukturelle Probleme bleiben trotz Sonderkonjunktur
    Geschäftserwartungen in der Chemie brechen ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Chemieindustrie schaut immer negativer in die Zukunft. Die vom Ifo-Institut monatlich abgefragten Geschäftserwartungen sind im Mai auf den tiefsten Wert seit Oktober 2022 abgesackt. Mit minus 42,0 Punkten liegen sie nun noch einmal gut 10 Punkte tiefer als im April. Immerhin die aktuelle Lage schätzten die Unternehmen mit minus 17,5 um gut 8 Punkte besser ein als vor einem Monat.

    Hintergrund ist eine im April begonnene Sonderkonjunktur wegen des Iran-Kriegs. Teile der Branche profitierten von höherer Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen infolge gestörter globaler Lieferketten, heißt es vom Ifo. Expertin Anna Wolf schränkt allerdings ein: "Die Unternehmen schätzen die aktuelle Belebung im laufenden Geschäft als vorübergehend ein."

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    Atempause durch den Iran-Krieg

    Die Chemieindustrie mit einem Umsatz von rund 220 Milliarden Euro 2025 steckt seit Jahren in der Krise: Der drittgrößten deutschen Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau setzen teure Energie, Wettbewerb mit Asien, die schwache Konjunktur und Überkapazitäten bei Basischemikalien zu.

    Der Iran-Krieg hat der Chemieindustrie aber eine Atempause verschafft. Denn die Konkurrenz aus Asien, die die Branche mit niedrigen Preisen unter Druck setzt, ist von dem Konflikt stärker betroffen und mehr von Rohstofflieferungen aus dem Nahen Osten abhängig als europäische Chemieunternehmen. Konzerne wie BASF konnten deutliche Preiserhöhungen durchsetzen. Zudem bescherte die Sorge vor Lieferengpässen heimischen Chemiefirmen eine Sonderkonjunktur, Kunden tätigten Hamsterkäufe.

    Trotzdem planten die Unternehmen mit einer geringeren Produktion und einem weiteren Personalabbau, schreibt das Ifo. Auch die Exporterwartungen hätten sich deutlich verschlechtert. "Die vorübergehende Sonderkonjunktur verschafft der Branche kurzfristig Luft, die strukturellen Kernprobleme der Branche bleiben jedoch ungelöst", so Wolf./als/ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 50,83 auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,84 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +20,13 %/+38,81 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie. Diskutiert werden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in USA und Brasilien und deren potenzielle Auswirkungen auf den Kurs sowie Unsicherheit durch anstehende Urteile und einen möglichen Vergleich. Morgan Stanley sieht Aufwärts-Potenzial bei Beilegung; Ziel ca. 53 €. DZ Bank hob den fairen Wert auf 51 €. Kerendia in China sowie neue News zu Asundexian werden als fundamentale Impulse diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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