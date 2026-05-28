JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 73 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Spezialisten für Medizin- und Sicherheitstechnik sei besser als gedacht, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Er hob entsprechend seine Prognosen für das operative Ergebnis für die kommenden Jahre. Mittelfristig rechnet er allerdings mit stärkerer Konkurrenz und hält die Aktien für fair bewertet./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 90,90EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Draegerwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

