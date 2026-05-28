Rheinmetall verlor 38 % – faire Bewertung, falscher Zeitpunkt

Rheinmetall ist nach dem 38-%-Einbruch fair bewertet – aber der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg ist noch nicht gekommen. Das ist der Befund meiner Wunschanalyse in Heibel-Ticker Ausgabe 2026/21, für die PLUS-Mitglieder Rheinmetall zur meistgenannten Aktie gewählt haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Rekordaufträge, fallender Kurs – kein Widerspruch

Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 stieg Rheinmetall von 90 Euro auf 2.008 Euro – einer der steilsten Anstiege in der Geschichte des DAX. Der Auftragsbestand kletterte bis Ende 2025 auf 63,8 Mrd. Euro, der Gewinn je Aktie vervierfachte sich auf 37,07 Euro, der Umsatz verdreifachte sich gegenüber 2021. Die Fundamentaldaten sind stark. Und trotzdem fiel die Aktie seit Oktober 2025 um 38 % auf 1.240 Euro.

Der Grund liegt nicht in den Fundamentaldaten, sondern in der Bewertung auf dem Höchstkurs: KGV 70, Kurs-Umsatz-Verhältnis 6,5 – Niveaus, die üblicherweise nur für Technologieunternehmen mit fehlerfreiem Wachstumspfad gezahlt werden. An der Wall Street nennt man das „Price for perfection". Bei dieser Ausgangslage genügt eine kleine Enttäuschung für eine überproportionale Kursreaktion.

Drei Enttäuschungen in Folge

Die Enttäuschungen kamen. Am 18. Dezember 2025 reduzierte Rheinmetall erstmals die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025. Am 5. Februar 2026 folgte eine Unternehmensprognose für 2026, die noch unter den bereits gesenkten Analystenerwartungen lag. Und am 7. Mai 2026 verfehlten die Q1-Zahlen erneut: Umsatz -0,4 %, Gewinn -4 % gegenüber den Analystenerwartungen. Als Grund wurden Lieferverzögerungen bei Panzern im Wert von 300 Mio. Euro sowie Qualitätsprobleme in der neuen Munitionsfabrik in Murcia, Spanien, angegeben.

Das Muster ist typisch für das, was ich als Salami-Crash bezeichne: Die Erwartungen werden in Scheiben heruntergesetzt, der Kurs folgt. Die Gewinnerwartung je Aktie für 2026 sank von 42,68 Euro im Oktober auf nunmehr 37,09 Euro.

Haben Sie Rheinmetall im Depot und fragen sich, ob Sie hier nachkaufen oder die Position reduzieren sollen? Ich lese Ihre Einschätzung gerne. Kommentieren Sie gerne unten.

Was Analysten übersehen

Analysten konzentrieren sich auf die Risiken – das ist ihr Job. Das Klumpenrisiko beim Bund (34 % des Umsatzes, 2027 voraussichtlich über 50 %) ist real. Die Kriegsmarge von 12 % netto dürfte bei einem Waffenstillstand in der Ukraine wieder Richtung 6 % fallen. Und der wachsende Einsatz von Drohnenschwärmen stellt die Nachfrage nach teuren, hochkomplexen Systemen mittel- bis langfristig in Frage.

Was noch nicht in den Modellen steht: Das US-Militär hat Interesse am Lynx XM30 Schützenpanzer gezeigt – Wettbewerber ist General Dynamics, eine Entscheidung wird bis Anfang 2027 erwartet. Im Erfolgsfall winkt ein Auftrag im mittleren zweistelligen Milliardenbereich. Hinzu kommen Luftabwehrsysteme für den Nahen Osten (Skyranger, Skynex), das Fregattenbauprogramm F126 und der Satellitenbereich über ICEYE. Diese Chancen sind in keiner aktuellen Analystenschätzung mit Zahlen hinterlegt.

Faire Bewertung – aber warten

Das KGV steht bei 33, das EV/EBITDA bei 17 – meine bevorzugte Bewertungsgröße. Bei erwartetem Umsatzwachstum von 43 % im Jahr 2026 und über 30 % p.a. in den Folgejahren ist das günstig. In meinen Augen ist die Bewertung fair.

Aber günstig allein reicht nicht. Solange Analysten ihre Prognosen weiter senken, traut sich die breite Anlegerbasis nicht zurück. Der nächste konkrete Prüfpunkt sind die Q2-Zahlen am 6. August 2026. Bringen diese keine weitere Enttäuschung, könnte der Abwärtstrend drehen. Bis dahin – und wahrscheinlich bis in den Verlauf des Jahres 2027 – braucht es Geduld.

Langfristig ist Rheinmetall ein solides Investment. Kurzfristig ist die Gefahr weiterer negativer Schlagzeilen noch nicht ausgestanden.

Sehen Sie das Execution-Risk bei Rheinmetall als vorübergehend oder als strukturelles Problem? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.