Silber überhitzt? UBS und HSBC sehen gefährliches Signal – BofA glaubt an 100 $

Der Silberpreis gerät nach seiner starken Rallye zunehmend unter Druck. Nach Einschätzung mehrerer Analysten schreckt das hohe Preisniveau industrielle Käufer ab und könnte die Nachfrage weiter belasten. Silber hatte im vergangenen Jahr rund 140 Prozent zugelegt. Ende Januar stieg der Preis zeitweise über 120 US-Dollar je Unze, bevor es zu einem heftigen Einbruch kam.

Seit dem Jahrestief von 67,60 US-Dollar im März konnte sich das Edelmetall zwar erholen. Zuletzt lag der Preis aber wieder deutlich unter den Höchstständen vor dem Iran-Krieg.

Die UBS sieht den Markt kritisch. Die Bank erwartet, dass die Nachfrageschwäche anhält, solange die Preise hoch bleiben. Anders als Gold profitiert Silber nicht von Käufen der Zentralbanken. Dadurch ist das Metall stärker von privaten Investoren und industrieller Nachfrage abhängig.

Auch HSBC hält Silber für fundamental überbewertet. Die Analysten sehen nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial. Selbst wenn Gold weiter steigt, könne Silber zurückfallen, weil sich das Verhältnis zwischen Gold und Silber wieder ausweiten dürfte.

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Macquarie rechnet ebenfalls nicht mit einer schnellen Erholung. Die Analysten erwarten anhaltende Volatilität, solange die Lage im Nahen Osten ungeklärt bleibt. Sollte sich das makroökonomische Umfeld verschlechtern, bestehe erhebliches Abwärtsrisiko.

Etwas optimistischer bleibt die Bank of America (BofA). Sie hält es für möglich, dass eine Goldrallye den Silberpreis in den kommenden Monaten erneut über 100 US-Dollar je Unze treibt. Nachhaltig sei eine solche Outperformance aber nicht, weil die fundamentale Nachfrage nachlasse.

Die größte Belastung liegt im industriellen Einsatz. Silber wird in Computern, Mobiltelefonen, Solarmodulen und Autos verwendet. Hohe Preise erhöhen den Druck auf Hersteller, weniger Silber zu verbrauchen oder billigere Alternativen zu nutzen. Besonders in der Solarindustrie sieht die BofA Gegenwind, da die Produktion in China stagniert und die Zahl neuer Installationen in diesem Jahr sinken könnte.

Damit bleibt Silber anfälliger als Gold. Das Edelmetall profitiert zwar von Krisenfantasie und möglichen Goldimpulsen. Die lassen gerade auf sich warten. Gold ist wegen des Iran-Konflikts auf ein Zweimonatstief gefallen. Doch ohne starken industriellen Rückenwind dürfte es schwer werden, die Rekordstände dauerhaft zurückzuerobern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



