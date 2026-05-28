🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Nach 140-Prozent-Rallye

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber überhitzt? UBS und HSBC sehen gefährliches Signal – BofA glaubt an 100 $

    Silber hat eine gewaltige Rallye hinter sich. Doch hohe Preise schrecken industrielle Käufer ab. UBS, HSBC und Bank of America warnen vor wachsenden Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach 140-Prozent-Rallye - Silber überhitzt? UBS und HSBC sehen gefährliches Signal – BofA glaubt an 100 $
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Der Silberpreis gerät nach seiner starken Rallye zunehmend unter Druck. Nach Einschätzung mehrerer Analysten schreckt das hohe Preisniveau industrielle Käufer ab und könnte die Nachfrage weiter belasten. Silber hatte im vergangenen Jahr rund 140 Prozent zugelegt. Ende Januar stieg der Preis zeitweise über 120 US-Dollar je Unze, bevor es zu einem heftigen Einbruch kam.

    Silber

    -1,41 %
    -5,05 %
    -4,68 %
    -25,59 %
    +116,02 %
    +209,66 %
    +157,65 %
    +352,54 %
    +351,29 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1

    Seit dem Jahrestief von 67,60 US-Dollar im März konnte sich das Edelmetall zwar erholen. Zuletzt lag der Preis aber wieder deutlich unter den Höchstständen vor dem Iran-Krieg.

    Die UBS sieht den Markt kritisch. Die Bank erwartet, dass die Nachfrageschwäche anhält, solange die Preise hoch bleiben. Anders als Gold profitiert Silber nicht von Käufen der Zentralbanken. Dadurch ist das Metall stärker von privaten Investoren und industrieller Nachfrage abhängig.

    Auch HSBC hält Silber für fundamental überbewertet. Die Analysten sehen nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial. Selbst wenn Gold weiter steigt, könne Silber zurückfallen, weil sich das Verhältnis zwischen Gold und Silber wieder ausweiten dürfte.

    Barick-Gold-Aktie geschenkt

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie als Willkommensgeschenk einen Anteil der Barick-Gold-Aktie im Wert von 50 Euro!

     

    Macquarie rechnet ebenfalls nicht mit einer schnellen Erholung. Die Analysten erwarten anhaltende Volatilität, solange die Lage im Nahen Osten ungeklärt bleibt. Sollte sich das makroökonomische Umfeld verschlechtern, bestehe erhebliches Abwärtsrisiko.

     

    Etwas optimistischer bleibt die Bank of America (BofA). Sie hält es für möglich, dass eine Goldrallye den Silberpreis in den kommenden Monaten erneut über 100 US-Dollar je Unze treibt. Nachhaltig sei eine solche Outperformance aber nicht, weil die fundamentale Nachfrage nachlasse.

    Die größte Belastung liegt im industriellen Einsatz. Silber wird in Computern, Mobiltelefonen, Solarmodulen und Autos verwendet. Hohe Preise erhöhen den Druck auf Hersteller, weniger Silber zu verbrauchen oder billigere Alternativen zu nutzen. Besonders in der Solarindustrie sieht die BofA Gegenwind, da die Produktion in China stagniert und die Zahl neuer Installationen in diesem Jahr sinken könnte.

    Damit bleibt Silber anfälliger als Gold. Das Edelmetall profitiert zwar von Krisenfantasie und möglichen Goldimpulsen. Die lassen gerade auf sich warten. Gold ist wegen des Iran-Konflikts auf ein Zweimonatstief gefallen. Doch ohne starken industriellen Rückenwind dürfte es schwer werden, die Rekordstände dauerhaft zurückzuerobern.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 140-Prozent-Rallye Silber überhitzt? UBS und HSBC sehen gefährliches Signal – BofA glaubt an 100 $ Silber hat eine gewaltige Rallye hinter sich. Doch hohe Preise schrecken industrielle Käufer ab. UBS, HSBC und Bank of America warnen vor wachsenden Risiken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     