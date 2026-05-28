Explorationsziel zeigt Potenzial für großes Kupfer-Silber-Projekt in Deutschland

- Explorationsziel zeigt Potenzial für weltweit bedeutende Kupfervorkommen auf Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland.

- Explorationsziel erfasst Mineralisierung im Hangenden und Liegenden ober- und unterhalb des Kupferschiefers: eine moderne Sicht auf die Lagerstätte, welche die historische Schätzung von 1940 nicht berücksichtigte.

- Bestätigt durch den Kupferschieferabbau in Polen, wo bis zu 95 % des abbaubaren Kupfers der Betriebe von KGHM Polska Miedź S.A in denselben Sandsteineinheiten im Liegenden und Kalksteineinheiten im Hangenden beherbergt sind, die auch das Explorationsziel Tannenberg beherbergen.

- Fußt auf bestätigten historischen Grundlagen: Das Explorationsziel baut auf dem historischen Schätzungsgebiet der Nationalsozialisten von 1940, der historischen Schätzung von 1984 durch St Joe, der Überprüfung mittels erneuter Probennahme und Protokollierung des Bohrkerns von 1980 durch GreenX und digitalisiertem Archivmaterial, das seit August 2024 gesammelt wurde, auf.

- Ein Wendepunkt für das Projekt: Nach Einschätzung des Explorationsziels geht GreenX jetzt von der Archivauswertung zur aktiven Exploration über. Das umfasst den Zugang zu historischen Untertageminen für metallurgische Testarbeiten auf Scoping-Studien-Niveau, die Auswertung seismischer Untersuchungen und den Beginn eines ersten Bohrprogramms.

28. Mai 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, Deutschland: FWB:A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) berichtet über ein Explorationsziel auf dem Kupferprojekt Tannenberg (Tannenberg oder das Projekt) in Deutschland. Der geschätzte Umfang der potenziellen Mineralisierung im Explorationsziel beträgt: 144-279 Mio. Tonnen mit 0,9 %-1,4 % Cu und 15-21 g/t Ag für 1,3-3,9 Mio. Tonnen Cu und 69-188 Mio. Unzen (Moz) Ag.

Warnhinweis: Das Explorationsziel wurde gemäß JORC CODE (JORC Code) in der Ausgabe von 2012 gemeldet. Das potenzielle Ausmaß und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationstätigkeiten durchgeführt, um eine Mineralressourcenschätzung für die berichteten Zielgebiete abzugeben. Es ist nicht sicher, ob weitere Explorationstätigkeiten zu einer Schätzung der Mineralressource führen werden.

Tabelle 1: Explorationziel Tannenberg Prospektionsgebiet Tonnenbereich Cu-Gehalt Ag-Gehalt Enthaltener Cu-Gehalt Enthaltener Ag-Gehalt Zone 1 8 bis 16 Mio. t 0,9 bis 1,4 % Cu 15 bis 21 g/t Ag 0,1 bis 0,2 Mio. t Cu 3,9 bis 10,8 Moz Ag Zone 2 40 bis 78 Mio. t 0,4 bis 1,1 Mio. t Cu 19,3 bis 52,7 Moz Ag Zone 3 96 bis 186 Mio. t 0,9 bis 2,6 Mio. t Cu 46,3 bis 125,6 Moz Ag Insgesamt 144 bis 279 Mio. t 1,3 bis 3,9 Mio. t Cu 69,4 bis 188,4 Moz Ag

Der Chief Executive Officer von GreenX, Ben Stoikovich, sagte dazu: „Das heutige Explorationsziel auf Tannenberg ist das Ergebnis einer 18-monatigen Recherche und Auswertung von Archivdaten. Es stellt auch einen Wendepunkt dar, an dem wir von der Suche nach Archivdaten zum Hochfahren unserer eigenen Explorationsprogramme übergehen. Das moderne Verständnis des Kupferschiefersystems, das sich am Umfang des Kupferschieferabbaus in Polen heutzutage zeigt, zeigt, dass sich die wirtschaftlich abbaubare Kupfermineralisierung weit über den schmalen Schieferhorizont, auf den sich die Exploration früher in Deutschland konzentrierte, erstreckt. Das Ausmaß des potenziellen Kupfervorkommens Tannenberg in Hessen, Deutschland, das sich in derselben geologischen Formation wie die erstklassigen Lagerstätten in Polen befindet, rechtfertigt weitere Investitionen und Explorationstätigkeiten.“

Abbildung 1: Übersicht über das Explorationsziel und dessen Verhältnis zu früheren historischen Schätzungen und historischen untertägigen Abbaubetrieben auf Tannenberg. Abschnitt A-B wird in Abbildung 4 dargestellt.

EXPLORATIONsziel

Das Explorationsziel bietet eine moderne Sicht auf das Kupferpotenzial von Tannenberg. Im Gegensatz zur historischen Schätzung von 1940, bei der nur der schmale Kupferschiefer-Horizont bewertet wurde (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025), erfasst das Explorationsziel Mineralisierung im Hangenden oberhalb und im Liegenden unterhalb des Schiefers. Das entspricht dem modernen Verständnis von Kupferschieferlagerstätten, wie es die Abbaubetriebe von KGHM Polska Miedź S.A (KGHM) in Polen zeigen. In den folgenden Abschnitten werden die historischen Grundlagen, das moderne Mächtigkeitsmodell und die unterstützenden Arbeiten, die das Explorationsziel untermauern, dargelegt.

Warnhinweis: Das Explorationsziel wurde gemäß JORC CODE (JORC Code) in der Ausgabe von 2012 gemeldet. Das potenzielle Ausmaß und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationstätigkeiten durchgeführt, um eine Mineralressourcenschätzung für die berichteten Zielgebiete abzugeben. Es ist nicht sicher, ob weitere Explorationstätigkeiten zu einer Schätzung der Mineralressource führen werden.

Abbildung 2: Draufsicht auf das Drahtgittermodell des Explorationsziels auf Tannenberg.

vom historischen bergbaubezirk zum Explorationsziel

Das Projekt Tannenberg blickt auf eine lange Geschichte an Bohrungen, Bergbau und Erkundungsarbeiten zurück, was zu einer genau definierten und historisch belegten Kupfer-Silber-Mineralisierung geführt hat, die das heutige Explorationsziel untermauert.

In den Jahren 1935 bis 1938 führte die nationalsozialistische Regierung im Bergbaubezirk Richelsdorf eine 95 Bohrlöcher umfassende Bohrkampagne durch. Dieser Datensatz bildete die geologische Grundlage für den Bau von drei Kupferschiefer-Kupferminen im Lizenzgebiet Tannenberg: Reichenberg, Wolfsberg und Schnepfenbusch. Diese Minen waren ab den späten 1930er-Jahren und in einigen Fällen bis Mitte der 1950er-Jahre in Betrieb. GreenX hat diese Bohrlochdaten digitalisiert und in seine geologischen Modelle integriert (siehe Pressemitteilung vom 11. September 2025).

Die historische Schätzung aus dem Jahr 1940 durch die Mansfeldsche Kupferschieferbergbau AG (Mansfeld AG) basiert auf einer räumlich relevanten Untergruppe aus 18 Bohrlöchern der 95 Bohrlöcher umfassenden Datenbank und ergab 728.000 Tonnen enthaltenen Kupfers mit einem Durchschnittsgehalt von 2,6 % Kupfer (ausschließlich im schmalen Kupferschiefer) zwischen den Minen Wolfsberg und Schnepfenbusch im Norden und dem Gebiet Ronshausen im Süden (siehe Abbildung 1). Die historische Schätzung umfasst Mineralisierung ab einer Tiefe von 100 m im Norden bis zu 400 m im südlichen Gebiet nahe Ronshausen (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).

Eine spätere historische Schätzung aus dem Jahr 1984 wurde von St Joe Explorations GmbH (St Joe) erstellt und basierte auf begrenzten Bohrungen zwischen 1980 und 1984 (siehe Pressemitteilungen vom 2. August 2024 und 28. April 2025). Die historischen Arbeiten von St Joe schätzten (Stand 20. Oktober 2025) innerhalb des kleinen Abschnitts von Zone 3 insgesamt 169.000 Tonnen enthaltenes Kupfer sowie 6,5 Millionen Unzen enthaltenes Silber. St Joe untersuchte breitere Abschnitte und fand heraus, dass die Mineralisierung bis zu 3,45 m mächtig war. Das ist deutlich mächtiger als die schmale Kupferschieferschicht, welche die Mansfeld AG im Jahr 1940 untersuchte und einschätzte. St Joe lieferte den ersten aktuellen Hinweis darauf, dass sich die wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung über die Kupferschieferschichten hinaus erstreckt.

Warnhinweis für historische Schätzungen: Die historischen Schätzungen in dieser Pressemitteilung wurden nicht gemäß JORC Code berichtet. Keine kompetente Person hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um historische Schätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß JORC Code zu klassifizieren. Es ist nicht sicher, ob die historischen Schätzungen nach einer Beurteilung und/oder weiteren Explorationsarbeiten als Mineralressource oder Erzreserve gemäß JORC Code berichtet werden können.

Link zur vollständigen englischen Original-Pressemitteilung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

ANSTEHENDE UND LAUFENDE ARBEITSPROGRAMME

GreenX treibt eine Reihe an aufeinander abgestimmten Explorationstätigkeiten voran, die die Aussagekraft des Explorationsziels auf Tannenberg überprüfen sollen. Darunter:

- Mineralogische Analyse und metallurgische Desktop-Analyse von Material aus dem Archivkern – 2. Quartal 2026;

- Zugang zu historischen untertägigen Bergwerken für metallurgische Testarbeiten auf Scoping-Studien-Niveau, Gesteinssplitterprobenahmen sowie Kartierung und Vermessung für die 3-D-Modellierung – 2. Halbjahr 2026;

- Zusammenstellung und Digitalisierung historischer Daten zu Geologie, Minenerschließung und Produktionsdaten – laufend;

- Analyse der Nutzung seismischer Vermessungen, um zukünftige Bohrkampagnen zu unterstützen, darunter die Erfassung petrophysikalischer Messdaten für die seismische Vorwärtsmodellierung – 2. Quartal 2026;

- gegebenenfalls seismische Untersuchung – Beginn im 2. Halbjahr 2026; sowie

- Beginn eines ersten Bohrprogramms – Ende 2026.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations – Polen

Kim Eckhof

Investor Relations - GB / Deutschland

Erklärung der sachkundigen Personen – EXPLORATIONSZIEL

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf das Explorationsziel beziehen, basieren auf Angaben, die von Herrn Rui Goncalves zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die beim South African Council of Natural Scientific Professions registriert ist, einer anerkannten Berufsorganisation („Recognised Professional Organisation“), die in einer von der ASX von Zeit zu Zeit veröffentlichten Liste geführt wird. Herr Goncalves ist Vollzeitmitarbeiter der MSA Mining Consulting UK Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Herr Goncalves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Herr Goncalves stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Erklärung der sachkundigen Personen – Historische Schätzung

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die historischen Schätzungen beziehen, wurden der ASX-Mitteilung vom 20. Oktober 2025 mit dem Titel „GreenX Uncovers Historical Estimate at Tannenberg Copper Project“ (Originalmitteilung) entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden kann. GreenX bestätigt, dass (a) es nicht im Besitz neuer Informationen oder Daten bezüglich der historischen Schätzung ist, die die Zuverlässigkeit der Schätzungen wesentlich beeinträchtigen oder die Fähigkeit von GreenX, die historischen Schätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven gemäß dem JORC-Code zu verifizieren; (b) die in der ursprünglichen Mitteilung gemäß ASX-Listing-Regel 5.12 bereitgestellten unterstützenden Informationen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Erklärung der sachkundigen Personen – Explorationsergebnisse

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Angaben, die von Dr. Matthew Jackson, einer sachkundigen Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Dr. Jackson ist technischer Berater von GreenX und hält nicht börsennotierte Optionen des Unternehmens. Dr. Jackson verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Dr. Jackson stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Begriffe wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „prognostiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen von GreenX hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. GreenX übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur vollständigen englischen Original-Pressemitteilung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die GreenX Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 0,580EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.