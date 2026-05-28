PayPal setzt alles auf KI – und will 1,5 Milliarden US-Dollar sparen

Der Umbau kommt nur wenige Monate nach dem Führungswechsel an der Spitze des Konzerns. Anfang Mai hatte PayPal seine Geschäfte in drei Bereiche aufgeteilt: Checkout Solutions & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo sowie Payment Services & Crypto. Mit der neuen Struktur will das Unternehmen Entscheidungswege verkürzen, Hierarchieebenen abbauen und Abläufe effizienter gestalten.

PayPal will sich nach Jahren schwächerer Wachstumsdynamik radikal neu aufstellen — und setzt dabei massiv auf Kostensenkungen, KI und eine vereinfachte Konzernstruktur. Konzernchef Enrique Lores stellte auf einer Investorenkonferenz einen Umbauplan vor, mit dem PayPal in den kommenden zwei bis drei Jahren Bruttoeinsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar erzielen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders stark setzt PayPal dabei auf künstliche Intelligenz. Laut Lores soll KI nicht nur einzelne Prozesse automatisieren, sondern ganze Arbeitsabläufe im Unternehmen neu organisieren. Die Technologie soll künftig unter anderem in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, operative Abläufe und Personalplanung stärker eingesetzt werden. Gleichzeitig will der Konzern seine Ausgaben für Marketing, externe Dienstleistungen und Lieferanten deutlich reduzieren.

Für Anleger ist die Neuausrichtung von hoher Bedeutung. PayPal gilt weiterhin als einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs und des Online-Handels in den USA. Veränderungen beim Transaktionswachstum, bei der Händlerbindung oder bei der Nutzung der Verbraucher-Wallet werden an der Börse besonders aufmerksam verfolgt.

Der Druck auf das Unternehmen bleibt allerdings hoch. Im Fintech-Sektor konkurriert PayPal zunehmend mit großen Technologieplattformen, Kartennetzwerken und neuen Checkout-Anbietern. Gleichzeitig reagieren Anleger inzwischen deutlich sensibler auf schwächeres Wachstum und sinkende Margen als noch in den Boomjahren des Online-Handels.

Gerade deshalb könnte die angekündigte Milliarden-Offensive für Investoren zum entscheidenden Signal werden. Sollte es PayPal gelingen, die Kostenbasis spürbar zu senken und gleichzeitig KI produktiv in die Plattform zu integrieren, könnte sich auch die Wahrnehmung der Aktie am Markt wieder deutlich verbessern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



