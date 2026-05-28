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    Caldwell stärkt seine Kompetenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech durch die Einstellung von Alex Langridge in London

    TORONTO, ON UND LONDON, UK / ACCESS Newswire / 28. Mai 2026 / Das auf Mandatsbasis tätige Executive-Search-Unternehmen Caldwell (TSX:CWL)(OTCQX:CWLPF) gab heute bekannt, dass Alex Langridge als Partner in den Bereich Finanzdienstleistungen des Unternehmens aufgenommen wurde. Langridge ist in London ansässig und berät Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech bei der Besetzung von Führungs- und Board-Positionen, bei der Nachfolgeplanung, der Organisationsgestaltung und der Rekrutierung von Führungskräften für Transformationsprozesse.

     

     

    Alex Langridge, der in London ansässig ist, verstärkt den Bereich Finanzdienstleistungen bei Caldwell und bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Bankwesen, Fintech, Versicherungen und Beratung zu transformativer Führung mit.

     

    Langridge verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Suche nach Führungskräften und in der Führungsberatung und arbeitet mit Banken, Versicherern, Fintech-Unternehmen sowie Private-Equity- und Venture-Capital-finanzierten Unternehmen im ganzen UK und der EMEA-Region zusammen. Er ist insbesondere dafür bekannt, Führungskräfte aus den Bereichen P&L, Operations, Vertrieb, Produktentwicklung, Technologie und Digitalisierung in einflussreiche Transformationspositionen zu vermitteln sowie Kunden dabei zu unterstützen, vielfältige, zukunftsfähige Führungsteams in sich schnell entwickelnden Märkten aufzubauen.

     

    „Alex ist ein hoch angesehener Berater mit fundierter Expertise an der Schnittstelle von Finanzdienstleistungen, Technologie und Fintech“, so Paul Heller und Glenn Buggy, Global Managing Partners der Financial Services Practice von Caldwell. „Seine Fähigkeit, Kunden hinsichtlich transformativer Führungsanforderungen in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Versicherungen und digitale Finanzdienstleistungen zu beraten, macht ihn zu einer außergewöhnlichen Bereicherung für unser Team. Alex verbindet fundierte Branchenkenntnisse mit einem durchdachten, strategischen Beratungsstil, der sich nahtlos in die Art und Weise einfügt, wie Caldwell weltweit mit Kunden zusammenarbeitet.“

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